Auftakt für Oktoberfest in Rostock: Der Wiesn-Wahnsinn in Bildern

Rostock

Das Fassbier fließt in Strömen. Buam in Bayerntracht tanzen zur Livemusik auf Bänken und Tischen, fesche Madln schwingen ihre Dirndl. Wiesn-Wahnsinn an der Warnow! Das 6. Rostocker Oktoberfest ist am Freitagabend mit dem Bierfassanstich eröffnet worden und verspricht jenen, die für dieses oder das kommende Wochenende eine Karte für das Festzelt im Stadthafen ergattert haben, eine Mordsgaudi mit Hits, Haxn und Halligalli.

Der Party-Auftakt in Bildern:

Zur Galerie Oktoberfest in Rostock: Fotos aus dem Festzelt

Tickets für 2020 sichern Der Vorverkauf für das Rostocker Oktoberfest 2020 läuft bereits. Wer sich Frühbucher-Tickets und damit einen Platz im Festzelt sichern möchte, kann auf www.rostocker-oktoberfest.de für den 16., 17., 23. und 24. Oktober 2020 Karten kaufen. Je nach Kategorie und Extras sind die zu Preisen zwischen 24,90 und 149,90 Euro zu haben.

Von Antje Bernstein