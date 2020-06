Rostock-Stadtmitte

Der Totschlagsprozess gegen den 44-jährigen Oleh T. ist am Montag am Landgericht Rostock in den fünften Verhandlungstag gegangen. Dem abgelehnten Asylbewerber aus der Ukraine wird vorgeworfen, die 79-jährige Rentnerin Erika H. in ihrem Güstrower Wohnhaus mit einer Gartenschere im September 2019 erstochen zu haben, weil diese ihm kein Geld mehr geben wollte.

Bevor die Vernehmung weiterer Zeugen überhaupt beginnen konnte, hatte der Angeklagte die knapp zweiwöchige Verhandlungspause genutzt, um ein persönliches Schreiben vortragen zu lassen. Der Inhalt: „Herr Richter, ich will nicht mehr als zehn Jahre, ich bin schwer krank und saß 18 Jahre im Gefängnis, das ist so schlimm. Ich kann nicht mehr, ich will vier oder fünf Jahre.“

Zeugin wollte den Ukrainer erst unterstützen

Die erste Zeugin, eine gehörlose 34-Jährige, berichtete vom ersten Aufeinandertreffen mit Oleh T. im Dezember 2016. „Meine Mutter und ich waren zum Kaffee bei Erika eingeladen“, beschrieb sie. An der Runde habe – wenn auch ungewollt – der Angeklagte teilgenommen. Die 79-Jährige sei zu gutmütig gewesen, wollte den plötzlich auftauchenden 44-Jährigen nicht abweisen.

Diese Höflichkeit wurde ihr später zum Verhängnis. „Zwei Stunden haben wir erzählt, von seiner Flucht nach Deutschland. Ich war neugierig und wollte ihn unterstützen“, erinnert sich die Zeugin, deren Lehrerin in der Gehörlosenschule die Getötete war.

„Er war aggressiv und energiegeladen.“

Zusammen mit ihrer Mutter fuhr sie Oleh T. zurück in die Flüchtlingsunterkunft und schaute sich dort um. Anfangs wollte sie Kontakt zu dem Taubstummen und vereinbarte weitere Treffen, doch dann wurde ihr der zunächst sympathische Mann „suspekt“. „Er war aggressiv und energiegeladen. Ich hatte das Gefühl, da stimmt was nicht“, führte die 34-Jährige fort.

Erika H. hatte ihr gegenüber erwähnt, dass T. ihr ständig bettelnd hinterherlaufen würde. „Ich habe ihm gesagt, dass er das Betteln unterlassen soll, das ist in der deutschen Kultur nicht üblich“, so die 34-Jährige.

Erika H. wurde gewarnt

Die Mutter der ersten Zeugin sagte als Nächstes aus. Sie habe bei einem Adventskaffeeklatsch Erika H. auf das erste Aufeinandertreffen mit Oleh T. angesprochen und gewarnt: „Sie sollte nicht jeden einfach so ins Haus lassen.“ Eines fiel aber fast allen Zeugen auf – die 79-Jährige baute geistig und körperlich immer mehr ab. Ob sie die Gefahr nicht mehr richtig einschätzen konnte?

Unter anderem sagte noch ein Betreuer der Güstrower Flüchtlingsunterkunft, in der der Ukrainer lebte, aus. Der 48-Jährige beschrieb ihn als aggressiven Menschen, der oft mit der Polizei zu tun hatte.

„Als die Polizisten ihn verhafteten, blieb er ruhig.“

Gute Erinnerung hatte der Betreuer an den Tag der Festnahme von Oleh T.: „Als die Polizisten ihn verhafteten, blieb er ruhig.“ Auf die roten Flecken an seiner Hose angesprochen, entgegnete er den Beamten, dass es sich lediglich um Tomatensaft handeln würde. Spätere Untersuchungen ergaben, dass es das Blut von Erika H. war. Der Prozess geht am kommenden Montag weiter.

Von Stefan Tretropp