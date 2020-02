Olympia 2032: Ostsee-Städte wollen Rostock Konkurrenz machen

Rostock

Die Ostseestädte Kiel, Lübeck und Rostock bringen sich mit ihren Segelrevieren als Partner für eine mögliche Olympia-Bewerbung der Region Rhein-Ruhr im Jahr 2032 in Stellung.

Nachdem bereits Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen für Warnemünde geworben hat, zogen Kiel und Lübeck in Schleswig-Holstein nach.

Kiels Konzept liegt griffbereit in der Schublade

„Wir nennen uns Kiel Sailing City, weil wir eine Stadt sind, die das Segeln stets im Herzen trägt“, zitierte das „Flensburger Tageblatt“ Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sportdezernent Gerwin Stöcken. Zuletzt hatte Kiel als Partner von Hamburg auf den Olympia-Zuschlag gehofft. 2015 scheiterte die Initiative Hamburgs für 2024, weil sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt in einem Referendum gegen eine Bewerbung ausgesprochen hatte.

„Das tolle und zukunftsweisende Konzept für die Segelwettbewerbe aus dem Jahr 2015, mit dem wir damals Hamburg und den DOSB überzeugt hatten, liegt griffbereit in der Schublade“, sagten Kämpfer und Stöcken. Kiel war bereits zweimal mit seinem Revier vor Schilksee Schauplatz olympischer Segel-Wettbewerbe: 1936 an der Seite Berlins, 1972 gemeinsam mit München. Zudem findet jährlich die Kieler Woche statt.

Lübeck ist bereit für Olympia

Auch Lübeck gab sich selbstbewusst. „Sollte in Deutschland gesegelt werden, dann an der Ostsee“, sagte Bürgermeister Jan Lindenau den „Lübecker Nachrichten. „Und ganz klar: Lübeck ist bereit dafür!“ Gesegelt würde vor Travemünde. „Da sind wir bestens aufgestellt“, sagte Frank Schärffe, Geschäftsführer der Travemünder Woche. Er verwies zudem auf die gute Bahn-Anbindung und die sehr guten Möglichkeiten der Unterbringung. Lübeck war zuletzt in der Wahl als Segelpartner bei der Hamburg-Bewerbung Kiel unterlegen.

Zuvor hatte Rostock sich als Olympia-Standort ins Gespräch gebracht. „Die Hansestadt ist prädestiniert für so ein Sportereignis. Wir haben das beste Segelrevier und die touristische Infrastruktur“, hatte Oberbürgermeister Madsen der OZ gesagt.

Die Ostsee vor Warnemünde sei eines der anerkannt besten Segelreviere Deutschlands, auf dem zahlreiche Welt- und Europameisterschaften ausgetragen wurden. Die Warnemünder Woche ist neben der Kieler und der Travemünder Woche das dritte große Segel-Event in Deutschland.

Rhein-Ruhr-Region könnte für Olympia 2032 ins Rennen gehen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass die Rhein-Ruhr-Region für 2032 ins Rennen gehe, falls sich Deutschland um die Spiele bewerbe. Nach Hörmanns Vorstellungen soll sich im zweiten Quartal 2020 das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes klar positionieren, wie der weitere Fahrplan aussehen kann. Die Entscheidung über eine Olympia-Kandidatur kann nur von einer Mitgliederversammlung des DOSB getroffen werden. Die nächste wird am 5. Dezember in München stattfinden.

Mehr zum Thema:

Olympia 2032 in MV? Warnemünde hofft auf Segelwettbewerbe

Kommentar: Olympia in Warnemünde? Na klar!

Die Hanse Sail wird 30: Worauf sich Besucher freuen können

Von hennig/dpa