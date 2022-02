Rostock

Die Zahl der Menschen, die wegen Omikron-Infektionen nicht arbeiten können, bleibt weiter hoch. Nun treffen die Ausfälle auch die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Deshalb muss der Nahverkehrsanbieter in dieser Woche den Fahrplan ändern und ein Kundencenter schließen.

„Wir sind momentan schon an der Grenze, was das Fahrpersonal betrifft“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. Grund seien neben den Ausfällen der Infizierten selbst auch jene fehlende, die in Quarantäne müssen. Dazu kämen Urlaub und andere Krankheitsfälle. Oberstes Ziel sei es aber immer, den Fahrplan soweit wie möglich aufrecht zu erhalten. „Deshalb fahren momentan alle, die eine entsprechende Qualifikation haben. Also auch Mitarbeiter, die sonst in der Verwaltung oder an anderen Stellen arbeiten“, erklärt die Sprecherin. Durch die Umorganisierung müsste erst einmal bis Freitag dieser Woche das Kundencenter an der Haltestelle Dierkower Kreuz geschlossen bleiben.

Per Abruf-Taxi in den Fischereihafen

Was den Fahrplan betrifft, greifen die Änderungen vorerst nur auf der Buslinie 34, die vom Holbeinplatz in den Fischereihafen fährt. Von Mittwoch bis einschließlich Freitag, 16. bis 18. Februar, erfolgen alle Fahrten dieser Linie ausschließlich als Abruf-Linien-Taxi. Fahrgäste können die im Fahrplan ausgewiesenen Fahrten telefonisch unter 0381/ 802 1900 bis spätestens 30 Minuten vor Abfahrt oder sofort nach Einsteigen in einen Bus oder Straßenbahn beim Fahrpersonal anmelden. Erforderlich sind die Angaben der Personenanzahl sowie Beginn und Ziel der Fahrt. Das Abruf-Taxi ist außerdem mit dem normalen Fahrpreis abgedeckt und verursacht für die Nutzer keinerlei Zusatzkosten.

Dass die kurzfristige Umstellung die Buslinie 34 trifft, sei der Zahl der Fahrgäste geschuldet. Man schaue schon, dass man ein solches Angebot auf eher wenig frequentierten Strecken umsetzt, erklärt die Sprecherin.

Derzeit gilt bei der RSAG in Rostock der Ferienfahrplan. Ob es auch kommende Woche, wenn die Schule wieder anfängt, noch zu Einschränkungen kommt, sei derzeit noch nicht abschätzbar. „Es ist eine sehr dynamische Lage. Aber wir hoffen, dass wir diese Welle bald geschafft haben und der Höhepunkt hinter uns liegt“, so Beate Langner. Andere Städte seien schon viel früher davon betroffen gewesen, dass Corona auch den Nahverkehrs-Fahrplan ändert. Grundsätzlich gelte, dass die RSAG alle Anstrengungen darauf verwendet, den Fahrplan aufrecht zu erhalten.

Von CLG