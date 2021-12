Schwerin

Die hochansteckende Corona-Variante Omikron breitet sich in MV aus: Mit Stand vom 28. Dezember sind in Mecklenburg-Vorpommern bereits 26 Fälle durch eine Genomsequenzierung nachgewiesen worden. „Das Erwartete tritt ein. Corona-Infektionen mit der Omikron-Mutation nehmen zu. Omikron macht um Mecklenburg-Vorpommern natürlich keinen Bogen“, sagte Sozial- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese zu den aktuellen Zahlen. Unmittelbar vor Weihnachten waren erst drei Omikron-Fälle bestätigt.

Die Omikron-Variante wurde bisher in fünf Regionen im Nordosten nachgewiesen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Demnach sind die Kreise Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen sowie der Landkreis Rostock und die Hansestadt Rostock betroffen.

Das ist über die Omikron-Infizierten bekannt

In Rostock gibt es mit 17 betroffenen Personen die mit Abstand meisten bestätigten Fälle. Die positive Nachricht: Bisher weist keiner der Infizierten, die zwischen 9 und 86 Jahren alt sind, einen schweren Krankheitsverlauf auf. Allerdings wurden zwei Personen ins Krankenhaus gebracht, weil sie leichte Symptome und eine Vorerkrankung haben.

Die Erfassung der verschiedenen Virusvarianten übernimmt im Nordosten das CoMV-Gen-Studienzentrum an der Universitätsmedizin Greifswald. Es koordiniert die zehn verschiedenen Labore, die sich an dem Projekt beteiligen und in denen die Sequenzierungen durchgeführt werden. Erstmals wurde Omikron durch sie in der 50. Kalenderwoche nachgewiesen. Die neue Variante weist ungewöhnlich viele Mutationen (mehr als 30) im Spikeprotein-Gen auf, erläutern die Wissenschaftler.

Omikron mindestens doppelt so ansteckend wie Delta

Das könnte unter anderem der Grund sein, warum die Übertragbarkeit im Vergleich zur derzeit noch dominierenden Delta-Variante erhöht ist. „So ist die Wahrscheinlichkeit enger Kontaktpersonen sich zu infizieren im Mittel fast doppelt so hoch wie bei Delta (1,96-fach) und die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf Mitglieder desselben Haushaltes ist fast 3-mal so hoch wie bei Delta (2,9-fach)“, heißt es in dem aktuellen Bericht, den das CoMV-Gen-Studienzentrum wöchentlich herausgibt.

Gesundheitsministerin Drese rechnet damit, dass es in den kommenden Wochen einen weiteren starken Zuwachs an Omikron-Fällen in MV geben werde. „Wir bereiten uns in Mecklenburg-Vorpommern mit mehreren Krisenstäben intensiv auf dieses Szenario vor.“ Deshalb sei es auch richtig gewesen, frühzeitig und konsequent weitere Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen für das gesamte Land zu beschließen. „Der beste Schutz gegen die neue Omikron-Variante ist zudem, geimpft und geboostert zu sein“, appelliert die Ministerin.

Von Ann-Christin Schneider