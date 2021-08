Rostock

Die Rostocker Band The Crazy Boys macht Rock’n’Roll, wie er in den 50er Jahren war – handgemacht und voller Herzblut. Diese Musiker produzieren „einen Groove, der das Publikum auf einer Zeitbahn in die wilden 1950er fegt und erleben lässt, was Rock’n Roll eigentlich bedeutet: Rebellion, Tabubruch, Aufschrei!“ So jedenfalls beschreibt sich die Kapelle selbst. Dass es dabei jede Menge Ohrwürmer aus jener Zeit zu hören gibt, die als die Wiege moderner Rockmusik gilt, liegt auf der Hand. Zu erleben ist das alles am Freitagabend um 19.30 Uhr im Kurhausgarten in Warnemünde. Die Abendkasse öffnet bereits um 18.30 Uhr. Für das Open-Air-Konzert sind keine Nachweise nötig, lediglich die Kontaktdaten der Besucher müssen erfasst werden.

Von Ove Arscholl