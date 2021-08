Ordnung am Warnemünder Strand: Wo ist der Strandvogt?

Warnemünde

Wer sorgt aktuell eigentlich für die Ordnung am Warnemünder Strand? Eigentlich sollen Ordnungsdienst und Polizei von einem Strandvogt unterstützt werden, doch viele Warnemünder beklagen, dass im Umfeld des Küstenwaldes wild gecampt werde, niemand an den FKK-Bereichen auf die geltende Bekleidungsordnung hinweist und Hunde nicht nur an ausgewiesenen Stränden zu finden seien. Die Warnemünder fordern mehr Präsenz. 

Im Rahmen der Warnemünder Ortsbeiratssitzung melden sich gleich mehrere Bürger zu dieser Thematik. Einerseits wird beklagt, dass bereits seit einem längeren Zeitraum Wildcamper im Umfeld des Küstenwaldes unterwegs sind – mitten im Naturschutzgebiet. „Am Morgen trocknen die dann ihr Zelt und die Schlafsäcke auf der Rehling vom Strandaufgang an der Steilküste. Ältere Menschen, die die Stütze benötigen, können die Stufen dann nur schwer bewältigen“, sagt eine Warnemünderin.

Kein Strandvogt in Rostocks Ostseebädern?

Versuche, die Camper dafür zu sensibilisieren, schlugen fehl. Mehrere Besucher der Beiratssitzung pflichten ihr bei, haben die Camper ebenfalls wahrgenommen. Es wurde sogar beobachtet, wie ein Mobil der Tourismuszentrale an den Campern vorübergefahren sei, ohne die anzusprechen. Auf Nachfrage bei der Tourismuszentrale sei ihr vermittelt worden, dass es aktuell keinen Strandvogt gebe, sie sich beim kommunalen Ordnungsdienst in Rostock melden müsse.

Noch im Januar vermittelte Tourismusdirektor Matthias Fromm, dass Ordnungsdienst und Polizei durch einen Strandvogt unterstützt werden. Auf aktuelle Nachfrage wird aber deutlich: Die Tourismuszentrale ist nicht mehr für die Aufstellung eines solchen Postens zuständig, verweist auf die Stadt.

Fokus auf Promenade

„Wo ist denn nun der Strandvogt?“, fragt der Warnemünder Unternehmer Thomas Tüngethal. Er wohnt in direkter Nähe zum Strand und hat in dieser Saison noch nicht wahrgenommen, dass Kontrollen zwischen Diedrichshagen und Warnemünde durchgeführt werden. „Wenn nichts geahndet wird, macht sich keiner einen Kopf.“

Vor wenigen Tagen habe er sich mit einer „Streife“ vom Bäderdienst unterhalten. Dabei sei deutlich geworden, dass der Fokus der Ordnungshüter vor allem auf der Promenade liege. Tüngethal wundert sich daher auch nicht, dass er regelmäßig Hunde an den Strandabschnitten wahrnimmt, an denen sie eigentlich verboten sind.

Auch keine Sichtung in Markgrafenheide

Das Problem beschränke sich jedoch nicht nur auf Warnemünde. „Auch bei uns wurde ein Strandvogt noch nicht gesichtet“, sagt Henry Klützke (Die Linke). Mehrfach habe er Fragen und Hinweise dazu bekommen, sei als passionierter Strandgänger selber noch nicht auf eine Ordnungskraft gestoßen. „Dann hätte ich mich auf jeden Fall mal mit ihm unterhalten“, sagt Klützke.

Das Problem ist nicht neu. Bereits 2019 berichtete die OSTSEE-ZEITUNG, dass der Strandvogt nicht präsent sei. In dieser Zeit lag die Verantwortung für diese Stelle bei der Tourismuszentrale. Diese hatte die Dienstleistung an ein externes Unternehmen vergeben. Damals zweifelten dennoch viele Rostocker die Existenz des Vogtes an, beklagten, dass er nicht sichtbar sei.

Existenz bleibt vorerst unklar

Der kommunale Ordnungsdienst stellt jetzt klar: Es gibt keinen Strandvogt mehr. Vier Beamte des Ordnungsdienstes übernehmen die Aufgaben im Rahmen ihrer Bäderdiensttätigkeit, sind im Angesicht des 15 Kilometer langen Verantwortungsbereiches angewiesen auf Verstoß-Hinweise aus einem Netzwerk von Tourismuszentrale, Strandbewirtschaftern und Bürgern. Die Vollzugsbeamten seien laut Amtsleiter Andreas Bechmann auch täglich am Strand unterwegs, können aufgrund der Fülle an Aufgaben aber auch nicht zu jeder Zeit an jedem Ort Präsenz zeigen. „Die Aufgaben eines Strandvogtes sind ohne eine Personalaufstockung dem Ordnungsdienst übertragen worden“, sagt Bechmann.

Grundlegend für die Durchsetzung der Ordnung an Rostocks Stränden ist die Strandsatzung von 2006. Bereits seit Monaten liegt ein neuer Entwurf vor, der jedoch in der Bürgerschaft zwei Mal nicht beschlossen werden konnte, da er von zahlreichen Änderungsanträgen flankiert wurde. Daher fehle eine gesicherte Arbeitsgrundlage für den Ordnungsdienst. „Nach der Saison werden wir Bilanz ziehen. Aktuell planen wir bereits die Anschaffung eines Quad-Fahrzeuges, um den Kollegen die Arbeit zu erleichtern“, sagt Bechmann.

Einstimmig für Erhalt des FKK-Strandes

Immerhin: Der Warnemünder Ortsbeirat hat in der aktuellen Sitzung nun Stellung zu den Änderungsanträgen bezogen und selbst einen weiteren Antrag eingebracht. So beantragt der Ortsbeirat, dass die Regelung, die einen kostenlosen Besuch des Badestrandes gewährleistet, erhalten bleibt. In der aktuellen Fassung wurde das Wort „kostenfrei“ aus der Satzung gestrichen. Man befürchtet eine Kostenerhebung durch die Hintertür. Denn in anderen Ostseebädern, wie Kühlungsborn, werden Gelder für den Strandbesuch erhoben.

Dem Antrag des Markgrafenheider Ortsbeirates, die Zeit, in denen Hunde den Strand besuchen können, von 21 bis 9 Uhr auf 20 bis 8 Uhr, zu verlegen, hat der Warnemünder Ortsbeirat zugestimmt. Auch die Verkleinerung des FKK-Bereiches und die damit einhergehende Vergrößerung des Mischbereiches sorgte in den letzten Monaten für Diskussionen. Die CDU forderte in ihrem Änderungsantrag, alles beim Alten zu belassen, das Kulturgut FKK zu schützen. Der Warnemünder Ortsbeirat unterstützt das Anliegen einstimmig.

Von Moritz Naumann