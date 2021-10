Organisierte Kriminalität im Internet: Die Polizei braucht mehr IT-Spezialisten

Rostock

Rostocker und Braunschweiger Ermittlern ist es gelungen, ein internationales Online-Netzwerk von Finanzbetrügern auszuheben. Der Schaden geht in die Hunderte Millionen! Eine unvorstellbare Zahl.

Wenn es Einbrecher früher im Geschäft vor Ort versucht haben, tauchen heute Kriminelle in der Anonymität des weltweiten Internets ab, um ihre Machenschaften zu treiben. Sie sind dort nicht nur schwerer zu fassen als der Ladendieb, auch sind die Schäden ungleich höher, wenn es sich um organisierte Banden handelt. Ist eine falsche Handelsplattform durch die Polizei gelöscht, taucht tags darauf bereits eine neue auf. Die Spuren verlieren sich im Netz. Ein Teufelskreis.

Der Erfolg der Polizei nach zwei Jahren Ermittlungsarbeit zeigt: Den Kampf kann man nur gemeinsam gewinnen – und mit Fachpersonal. Den Ansatz, länderübergreifend Spezialeinheiten zu bilden und sich die Arbeit aufzuteilen, gilt es jetzt weiterzuverfolgen. Nur so kann man den steigenden Zahlen im Bereich der Internetkriminalität entgegenwirken.

Statt die Ermittlungsbehörden personell herunter zu kürzen, wie viele Jahre in MV geschehen, muss investiert werden in Polizisten mit IT-Fachwissen. Junges, versiertes Personal muss offensiv in diese Richtung ausgebildet oder aus anderen Bereichen angeworben werden.

Von Virginie Wolfram