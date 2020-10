Warnemünde

In der kommenden Woche tagen gleich beide Ortsbeiräte der Rostocker Ostseebäder. Am Dienstag werden im Bürgerschaftssaal des Rostocker Rathause das Parkraumkonzept und der Stand der Gestaltungssatzung in Warnemünde diskutiert. Am Mittwoch kommt es im Beratungsraum 1a des Rathausanbaus zur Sitzung der Markgrafenheider Vertretung.

Auf der Tagesordnung des Warnemünder Ortsbeirates gibt es gleich drei Tagesordnungspunkte, die kontroverse Diskussionen erwarten lassen. „Das Stadtplanungsamt wird uns darüber aufklären, wie es mit der Gestaltungssatzung weitergeht“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer. Innerhalb der Gestaltungssatzung soll die architektonische Entwicklung des Ostseebades definiert werden.

Lärmbelästigung durch die Bahn

„Seit zwei Jahren ist es ruhig in dieser Thematik“, sagt Fischer. Er erhofft sich einen neuen Anlauf und Fortschritte in der Definierung konkreter Vorgaben für die städtebauliche Entwicklung Warnemündes.

Ein zweiter Tagesordnungspunkt, der Brisanz verspricht, ist die Lärmbelästigung durch das Kurvenquietschen der Eisenbahnen in Warnemünde. „Ein Bahnsprecher wird vor Ort sein und darüber aufklären, wie man diese Geräusche beheben möchte“, sagt Fischer. Zahlreiche Anwohner klagen seit Wiederaufnahme des Bahnbetriebes über unerträgliche Geräusche beim Vorbeifahren der Züge.

Parkraumkonzept und Saisonauswertung

Und auch Rostocks Bausenator Holger Matthäus habe sein Kommen für die Warnemünder Ortsbeiratssitzung angekündigt. „Er wird den Sachstand und die Planungen der Verwaltung zum Parkraumkonzept in Warnemünde vorstellen“, sagt Fischer.

In der Ortsbeiratssitzung von Markgrafenheide erwartet der Vorsitzende Henry Klützke den Besuch von Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Dabei gehe es um eine erste Saisonauswertung und den Fortschritt bezüglich einer neuen Strandsatzung. „Vor allem die geringe Anzahl der Hundestrände ist sowohl für die Einheimischen als auch viele touristische Gäste ein Ärgernis“, sagt Klützke.

Plätze für Besucher weiterhin begrenzt

Darüber hinaus wird ein Vertreter des Forstamtes und der Kontaktbereichsbeamte der Polizei geladen, um über die Sicherheit des Ortsteils in der abgelaufenen Saison zu berichten.

Aufgrund der aktuellen Verordnungen ist für beide Sitzungen die Besucherzahl begrenzt. Interessierte können sich beim Ortsamt Nordwest 1 unter der Telefonnummer 0381 / 381 28 60 oder per E-Mail an ortsamtnw1@rostock.de Plätze reservieren. Die Vergabe der Plätze erfolge in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen.

Von Moritz Naumann