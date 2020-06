Markgrafenheide

Es gehöre zu einem Ostseebad, dass es während eines ganzen Jahres möglich ist, seine Notdurft zu verrichten, sagt Markgrafenheides Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke. Und selbst in der Saison würde das Angebot nicht ausreichen. Laut Roland Wuhrer, dem Betriebsleiter des Kletterwaldes, sei sein Personal regelmäßig damit beschäftigt, menschliche Exkremente aus dem Wald zu entfernen.

„Die Gesamtsituation ist problematisch“, sagt Wuhrer. Denn die Toilettenanlage des benachbarten Imbisses am Parkplatz Stubbenwiese schließt in der Regel um 18 Uhr. Der Kletterwald, der selber zwei Baustellentoiletten bietet, schließt um 19 Uhr. Strandgäste haben anschließend in diesem Bereich keine Möglichkeit mehr, ihr Geschäft auf einem WC zu verrichten. Die Folge? „Über Pfingsten wurden unsere Dixi-Klos jede Nacht aufgebrochen.“ Darüber hinaus käme es regelmäßig vor, dass das Personal des Kletterwaldes den Waldeingang säubern müsse – von „ Menschenhaufen“.

Anzeige

Natur statt Dixiklo

Zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide gibt es derzeit lediglich zwei ganzjährig betriebene kommunale Toiletten. Darüber hinaus stellt die Tourismuszentrale zwei saisonale WC-Container entlang des Strandstreifens auf. Weitere Möglichkeiten, eine Toilette zu benutzen, liegen in privaten Händen. So bietet etwa das Strandcenter Krakus eine Möglichkeit im Zentrum.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die Strandoase hat dort ein Dixiklo im Waldstreifen zwischen Dünenweg und Düne aufgestellt. „Dies kann aber nur auf Nachfrage beim Betreiber benutzt werden“, sagt Klützke. Direkt neben der Baustellentoilette ist der Boden zertrampelt, zahlreiche benutzte Tücher liegen hier auf dem Boden – viele Gäste scheinen die Natur zu bevorzugen.

Eine Baustellentoilette steht direkt zwischen dem Dünenweg und der Düne. Aufgestellt wurde diese von der Strandoase. Um die Toilette zu benutzen, braucht man einen Schlüssel. Viele scheinen aber die Natur zu bevorzugen - direkt neben dem Klo liegen zahlreiche benutzte Tücher. Quelle: Moritz Naumann

Stadt: Örtlichkeiten lassen neue WC-Standorte kaum zu

„Es gab mal eine Konzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Dort wurden fünf zusätzliche Toiletten für Markgrafenheide eingeplant. Doch die Kämmerei hat mir gesagt, dass gekürzt werden muss.“ Von Seiten der Stadt heißt es, dass die Planung von WC-Standorten einer Abwägung von vielen Belangen bedarf, die zum Zeitpunkt der von Klützke erwähnten Beschlussfassung noch nicht erfolgt war.

Dennoch sei der Stadt die Problematik der Beschmutzung bekannt. „Dem kann nur bedingt entgegengewirkt werden, da die Örtlichkeiten einen neuen WC-Standort kaum zulassen“, heißt es aus dem Amt für Umweltschutz. Demnach sei der Ortsbereich zwischen Hohe Düne bis Markgrafenheide sehr langgezogen und zum anderen würden die Küstenschutzdünen und -wälder eine Bebauung ausschließen.

Ein kleiner Wermutstropfen

Weiter heißt es: „Es war und ist geplant, am Strandaufgang vier, im Bereich der Bushaltestellen, eine Trockentoilette zu errichten. Weiterführerende Pläne gab und gibt es mit der Bedarfskonzeption nicht mehr.“ So mussten ehemals avisierte Trockentoiletten aufgrund entgegenstehender Belange anderer Ämter verworfen werden. „So ist Markgrafenheide eines Seebades nicht würdig“, bemängelt der Ortsbeiratsvorsitzende Klützke.

Einen Wermutstropfen gäbe es dennoch: So habe man sich laut Umweltamt verständigt, dass zumindest im Bereich des Strandaufganges am Kletterpark die Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage geprüft werde. Diese sei laut dem Betriebsleiter des Kletterwaldes längst überfällig: „Wir haben hier zwar Behindertenparkplätze, bieten aber keine behindertengerechte Möglichkeit, auf Toilette zu gehen.“

Irreführende Strandbeschilderungen

Ein weiteres Ärgernis sind für Wuhrer die neu aufgestellten Strandaufgangsbeschilderungen. „Dort ist erkenntlich, in welchen Entfernungen sich Toiletten befinden.“ Jedoch werden dort auch nicht kommunale, also die privaten WC-Einrichtungen, ausgewiesen. Dies könne gerade am Abend irreführend sein.

Denn wenn ein Strandgast sich auf den Weg macht und dann vor einer verschlossenen Anlage steht, sei das Ergebnis nachvollziehbar: „Dann wird man zum Vandalen“, sagt Wuhrer, der in der Saison mehrfach von Gästen des Seebades gefragt werde, warum Markgrafenheide überhaupt den Status eines Ostseebades habe.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann