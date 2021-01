Rostock

Ob die Verkehrssicherheit im Viertel, der aktuelle Zustand des Handels- und Gewerbegebietes Schutow oder die angestrebten Klimaziele der Hansestadt Rostock – Auf der Tagesordnung des Ortsbeirates Evershagen findet sich regelmäßig eine Vielzahl an Themen, welche die Bewohner des Stadtteils beschäftigt.

Für das Jahr 2021 hat sich das Gremium vorab eine Aufgabenliste erstellt, die in den kommenden Monaten priorisiert angegangen werden soll. „Darunter befinden sich einige Punkte, die uns schon seit einiger Zeit verfolgen und wo sich in der Vergangenheit leider nicht viel getan hat“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Niels Schönwälder (SPD). „Da muss sich etwas ändern.“

Sicherheit im Verkehr erhöhen

Ein Thema, das ganz oben auf der Prioritätenliste des Gremiums steht, ist die Verkehrssicherheit im gesamten Ortsteil. „Dahingehend gibt es einige Bereiche, die optimiert werden müssten“, betont Schönwälder. Allen voran in der Maxim-Gorki-Straße, wo an den Übergängen zu den beiden Bushaltestellen die Überquerung der Straße im Sinne der Sicherheit optimiert werden müsste.

Immer wieder sei dort zu beobachten, wie Autos auf der engen Fahrbahn die Busse überholen. „Das ist gefährlich, denn seit die Förderschule dort ansässig ist, ist dort deutlich mehr los.“ Einen ersten Vororttermin mit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) habe es bereits gegeben.

Außerdem bereite dem Ortsbeirat der Zustand einiger Radwege starke Bauchschmerzen. Abseits der Bertolt-Brecht-Straße gebe es für die Anwohner nur wenige wirklich sichere Möglichkeiten das Fahrrad zu nutzen. „Entweder sie müssen direkt an viel befahrenen Straßen radeln oder sie werden von rasenden Autos verdrängt. Das geht so nicht.“

Niels Schönwälder Quelle: privat

Falschparker im Visier

Auch der ruhende Verkehr steht auf der Agenda des Ortsbeirates. Zwar sei die Parkplatzsituation in Evershagen längst nicht vergleichbar mit der in Warnemünde, der Innenstadt oder der KTV – „ein paar Problemzonen gibt es aber dennoch“, sagt Schönwälder. Dabei denkt er unter anderem an die Aleksis-Kivi-Straße. An manchen Tagen würden dort so viele Fahrzeuge stehen, dass die Kreuzungen nur schwer einzusehen seien. Auch Grünflächen müssen mancherorts aufgrund von Falschparkern leiden. „Solche Stellen gibt es leider immer wieder.“

Gemeinsam stark fürs Klima

Rostock will bis 2035 klimaneutral sein. Das hat die Bürgerschaft beschlossen. Demnach sollen die CO2-Emissionen mindestens so weit gesenkt werden, dass in 15 Jahren höchstens so viel Kohlendioxid ausgestoßen wie aufgenommen wird. Vorreiter sollen die Stadtverwaltung und kommunale Unternehmen sein. „Aber auch wir im Nordwesten können dazu einen Beitrag leisten“, ist sich Schönwälder sicher.

Sei es mit dem Ausbau von Radwegen, einer besseren Versorgung mit Carsharing-Angeboten, stärkeren Geschwindigkeitsbegrenzungen an den größeren Straßen oder die Errichtung von Fußgängerüberwegen statt Ampeln, um den Stop-and-go-Verkehr einzudämmen. „Wir müssen gucken, welche Möglichkeiten wir als Ortsteil haben und wie wir uns für die Umwelt einsetzen wollen.“

Freizeitangebote stärken

Ein Punkt, der dem Ortsbeiratschef besonders am Herz liegt, sind die Freizeitangebote im Viertel. Umso glücklicher ist er, dass die Stadt schon im Herbst damit beginnen möchte zwei entsprechende Anlagen im Süden des Stadtteils zu errichten. Rund 200 000 Euro stehen dafür bereit. Aber auch an anderen Standorten seien laut Schönwälder entsprechende Angebote wünschenswert. „Das Fischerdorf war früher ein schöner Freizeittreff.“

Gerne erinnert er sich an seine eigene Kindheit zurück, in der er regelmäßig mit seiner Familie oder Freunden im Park rodeln war. „Heute gibt es da leider kaum noch Freizeitmöglichleiten. Dennoch wäre es toll, wenn wir es schaffen könnten den Bereich wieder attraktiver zu gestalten.“

Ob Tischtennisplatten, Fitnessgeräte oder ein Disc-Golf-Parcours: Ideen habe er viele. Auch bei der Finanzierung eines solchen Vorhabens hat der Evershäger schon Möglichkeiten im Sinn. „Wir könnten uns vorstellen einen Teil unseres Budgets dafür zu Verfügung zu stellen. Vielleicht wäre das ja ein Projekt, dass wir gemeinsam mit dem Ortsbeirat Lütten Klein in Angriff nehmen können.“

Wie soll es mit dem Gewerbegebiet weiter gehen?

Eine Frage, die bei den Sitzungen des Ortsbeirates immer wieder im Raum steht, ist die, wie es Handels- und Gewerbegebietes Schutow weiter gehen soll. Zwar stehe mittlerweile fest, dass sich sowohl der französische Sportartikelhersteller Decathlon als auch die Möbelgruppe von Kurt Krieger dort ansiedeln werden, auf der gegenüberliegenden Seite stehen drehen sich die Planungen jedoch seit Jahren auf Eis.

„Das ist uns schon lange ein Dorn im Auge“, verrät Schönwälder. „Wir haben uns nun zum Ziel gesetzt erneut nachzuhaken, wieso es dort nicht vorangeht. Uns liegt viel daran, dass auch diese Ecke Evershagens schön gestaltet wird.“

Von Susanne Gidzinski