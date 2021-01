Auch im neuen Jahr gibt es im Ortsbeirat Warnemünde keine Ruhe. Mitglied Dominic Schmidt (CDU) teilt den Mitgliedern des Gremiums in einem Brief, der der OZ vorliegt, mit, mit sofortiger Wirkung auf ihr Mandat zu verzichten. Erst in der vergangenen Sitzung wurden im Beirat zwei neue Mitglieder begrüßt.