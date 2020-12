Ortsbeirat Warnemünde und Diedrichshagen hat einen neuen Chef

Rostock

Fliegender Wechsel im Ortsbeirat der Seebäder Warnemünde und Diedrichshagen: Während der laufenden Sitzung am Dienstagabend im Rostocker Rathaus hat der erste stellvertretende Vorsitzende Stephan Porst (Grüne), der die vergangene Sitzung kommissarisch leitete, Platz für den gerade neu gewählten Vorsitzenden gemacht.

Wolfgang Nitzsche (Linke), der erst kürzlich als Mitglied in den Ortsbeirat nachgerückt war, setzte sich mit fünf zu drei Stimmen gegen Axel Tolksdorff (Rostocker Bund) durch. „Ich bedanke mich für die Wahl, für das Vertrauen, das Sie mir geben“, sagte Nitzsche. „Das ist nicht selbstverständlich und ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe.“ Lange habe nicht festgestanden, ob die Linkspartei die frei gewordene Stelle im Ortsbeirat wieder besetzen wird.

Ortsbeirat genießt großen Respekt

Der Ortsbeirat Warnemünde und Diedrichshagen habe in der Bürgerschaft einen großen Stellenwert. „Ich erinnere mich gut daran, dass keine Sitzung verging, ohne dass der Ortsbeirat dort mit einem Anliegen aufgetreten ist“, sagt der Politiker, der von 2014 bis 2019 Präsident der Bürgerschaft war. Warnemünde sei ein Ortsteil, in dem sehr viele Entwicklungsschritte und Prozesse notwendig sind, die von verschiedenen Prozessen begleitet werden. „Das zu organisieren, wird eine große Herausforderung.“ Früher sei es im Seebad ruhiger zugegangen, vieles habe sich geändert, viele verschiedene Interessen würden aufeinandertreffen. „Ich hoffe, dass ich auf die Erfahrungen der engagierten Einwohner und der Ortsbeiratsmitglieder zurückgreifen kann“, so der neu gewählte Chef.

Werner Fischer ist im Oktober zurückgetreten

Die Neuwahl wurde notwendig, da der bisherige Vorsitzende, Werner Fischer (Linke), Ende Oktober mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegte. In der Kommunikation zwischen dem Ortsbeirat und den Ausschussvorsitzenden habe sich ein Zustand entwickelt, „der mich persönlich stark belastet und mit meinen Vorstellungen über eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht vereinbar ist“, wie es in der Stellungnahme hieß. Die Ausschüsse hatten zuvor ihre Arbeit geschlossen niedergelegt. Es fehlte ihnen an Wertschätzung. Zu oft seien sie in den vergangenen Sitzungen nicht gehört worden. Denn ihre Arbeit werde nicht genug gewürdigt und der Ortsbeirat sei nicht straff genug geführt.

Der erste Stellvertreter, Stephan Porst, machte deutlich, als neuer Vorsitzender nicht infrage zu kommen, da er als Bürgerschaftsmitglied und beruflich stark eingespannt ist.

Neuer zweiter Stellvertreter, weiteres neues Mitglied

Neu zu besetzen war auch der Posten des zweiten Stellvertreters. Das Gremium stimmte für Rainer Milles ( CDU/UFR). „Das freut mich, ich kann mich damit identifizieren“, sagt er. Er will sich vor allem für ein Verkehrskonzept einsetzen. „Man spricht immer wieder davon. Und dann sieht man in der Hauptsaison, dass davon nicht viel übrig geblieben ist“, betont er. „Das Thema ist ein Dauerthema seit vielen Jahren. Jetzt muss was passieren.“

Ebenfalls in den Ortsbeirat nachgerückt ist Helmut Schulz ( AfD). Als Mitglied im Warnemünder Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus interessiert er sich unter anderem für diese Themen. Zudem engagiert er sich für eine Begegnungsstätte für ältere Leute im Seebad. „Gerade in dieser Zeit durch das Corona-Virus gibt es für die Leute gar nichts“, sagt Schulz und betont: Ich bin Warnemünder, in Warnemünde geboren und aufgewachsen. Jahrelang war ich selbstständig und jetzt habe ich die Zeit und die Muße, etwas für Warnemünde zu tun.“

Bürger wünschen sich Vorstellung des Ortsbeirates

Die erste Sitzung unter Leitung von Wolfgang Nitzsche kam gut an. Die anwesenden Zuschauer freuten sich vor allem darüber, dass sich der 73-Jährige nach der Wahl in einer kurzen Rede vorstellte. „Das würde ich mir von allen Mitgliedern wünschen und warte da schon lange drauf“, sagte ein Anwohner. In der kommenden Sitzung ist daher eine Vorstellungsrunde geplant.

