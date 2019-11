Ortsbeiratssitzung: mehr Fahrradstellplätze für Schulen

Rostock

Mit einem kleinen Eklat startete die letzte Sitzung des aktuellen Groß Kleiner Ortsbeirates. Das ehemalige Mitglied Martin Heilmann forderte Kostenerstattung für einen Umzug. Der Grund: Sein Sohn sei von einen Flüchtling angegriffen worden, was diesen dazu bewog, den Stadtteil zu verlassen. Er warf dem Ortsbeirat vor, an der Situation schuld gewesen zu sein, da dieser die Unterbringung von Geflüchteten in der Gegend erst möglich machte. Die Mehrkosten für den Umzug müsse der Beirat deshalb tragen. Ein „Aufruf zur Sachlichkeit“ musste die emotionale Diskussion wieder unter Kontrolle bringen. „Es war aber von vorneherein klar, dass der Ortsbeirat für eine Kostenerstattung der falsche Adressat ist“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Christian Wenske ( Die Linke). Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl sei für solche Fälle zuständig.

Zugewachsene Wege und neue Fahrradständer

„Da es die letzte Sitzung dieser Periode war, verlief sie aber sonst, wie erfahrungsgemäß schon oft der Fall, ohne große Diskussionspunkte ab“, berichtet Wenske. Ein immer wiederkehrendes Anliegen aber: Das Zuwachsen von Wegen durch diverse Sträucher im gesamten Stadtteil und die Forderung, sie zu stutzen. Diese würden oft als „Unzulänglichkeiten im Äußeren des Stadtbildes“ wahrgenommen werden. „Das zeigt, dass wir ein grüner Stadtteil sind“, scherzte Wenske. Das Anliegen wurde zur Kenntnis genommen und an das Ortsamt weitergeleitet. Auch Stolpersteine in beschädigten Gehwegen seien ein oft besprochenes Thema.

Stadtteilmanagerin Marén Wiese kündigte Projekte an, die mit dem verbliebenen Budget des Jahres noch umgesetzt werden sollen. Dazu gehört die Verbesserung von Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern vor Schulen. Im Rahmen eines Bürgerprojektes sollen vor der allgemeinbildenden Störtebeker-Schule und der Grundschule am Taklerring mehr Anlehnbügel als Fahrradständer platziert werden. Auch Umzäunungen für diese waren gewünscht, können jedoch nicht umgesetzt werden, da das Budget nicht reiche.

Ankündigungen des Ortsamtes

Ortsamtsleiterin Franka Teubel hatte diverse Ankündigungen und Informationen für die Sitzung. So plant die Deutsche Post, ihre Brief- und Paketdienstleistungen zu verbessern und das Netzwerk an Packstationen auszubauen. Dafür sollen die Einwohner der jeweiligen Gegenden dem Ortsamt Standorte vorschlagen, die für sie sinnvoll wären.

Zudem wurde ein Antrag des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr genehmigt, so dass aus dem Budget des Ortsbeirates Streumittel und Klappelemente im Wert von 1000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit angeschafft werden können.

Teubel klärte außerdem den Sachverhalt, ob Lkw in Wohngebieten parken dürfen. Laut Straßenverkehrsordnung ist das Parken der Schwertransporter zwischen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in reinen Wohngegenden unzulässig. Ansonsten dürfen die Lkw parken, wenn anderweitig keine Vorschriften verletzt werden. Das Amt ging damit einem Hinweis von Ortsbeiratsmitglied Monika Engelmann nach.

Konstituierende Sitzung im Dezember

Auch Thema: zahlreiche Änderungsanträge zur Präzisierung des Leitfadens für mitgestaltende Bürgerbeteiligung, die den Ortsbeiräten, die Zusammenarbeit mit Stadt und Bürgerschaft erleichtern sollen. Außerdem stellten sich neue Bürger des Stadtteils vor, die sich dort wohlfühlten und ihr Interesse für zukünftiges Engagement äußerten. Christian Korp, Mitarbeiter des Begegnungszentrums Bürgerhus, in dem die Sitzungen stattfinden, kündigte für den 3. Dezember einen Weihnachtsmarkt an, der in und am Gebäude stattfinden soll.

Die konstituierende Sitzung des neuen Groß Kleiner Ortsbeirates ist für den 10. Dezember geplant. Der stellvertretender Vorsitzende Christian Wenske bedankte sich bei den aktuellen Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er wünscht sich, „dass der Ortsbeirat in den nächsten Sitzungen wieder gut zusammenarbeitet.“

Von Anh Tran