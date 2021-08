Ortsteilzentrum Markgrafenheide: Neue Gewerbe und Wohneinheiten auf Zielgeraden

Markgrafenheide

Es ist das bislang größte Vorhaben, dass Mathias Herrmann in seinen 30 Jahren im Baugeschäft realisiert. Und er ist stolz darauf. 18 Millionen Euro hat er investiert, um im Zentrum von Markgrafenheide Wohn- und Gewerbeeinheiten zu schaffen, den Ort aufzuwerten, obwohl ihm mehrfach von einer Investition in den Rostocker Nordosten abgeraten wurde. Die Bauarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden und ein erstes Gewerbe für die vier Einheiten wurde bereits auch gefunden.

„Mein Mann ist einfach ein Organisationstalent. Wie er die ganzen Bautätigkeiten koordiniert hat, war toll“, sagt Ute Herrmann, Projektmanagerin des Vorhabens. Denn trotz Corona habe man es geschafft, den Zeitplan einzuhalten. „Wir werden sogar vorfristig fertig, ein bis zwei Monate früher“, sagt Mathias Herrmann. Ende des Jahres sollen die Wohneinheiten übergeben werden können. „Ich hatte im Zuge der Corona-Krise auch mit Einschränkungen in der Handwerksbranche gerechnet und daher etwas Puffer eingeplant.“

72 neue Wohneinheiten

Das neue Wohngebiet zwischen Albin-Köbis und der Warnemünder Straße umfasst 72 Wohnungen mit einer Größe von 65 bis 150 Quadratmeter und vier Gewerbeeinheiten mit einer Grundfläche von knapp 300 Quadratmetern. „Alle Wohnungen sind bereits seit Anfang des Jahres verkauft“, sagt Herrmann. Und auch bei den Gewerbeeinheiten gab es Bewegung. „Eine der Räumlichkeiten wird ein Friseur-Geschäft beziehen.“ Mit weiteren Unternehmen sei man in Verhandlung.

Was darin einziehen wird – ein Geschäft für Strandbedarf, eine Postfiliale oder auch eine Boutique waren bereits im Gespräch – sei derzeit noch unklar. Jedoch konnte das Ehepaar ein weiteres Problem lösen. Denn die Einkausfwagen-Box des Nettomarktes, die sich direkt vor einer der Gewerbeeinheiten befindet, wird versetzt. „Nach Absprache mit Netto haben wir eine Einigung gefunden und werden die Verlegung der Wagenbox selber finanzieren“, sagt Herrmann.

Glaube an Markgrafenheide

Zuvor hat Herrmann bereits drei Neubaublöcke in der Albin-Köbis-Straße realisiert, dafür Parkplätze geschaffen und die Straße saniert. Er glaubt, dass es sich lohnt weiter in Markgrafenheide zu investieren. Es fehle jedoch an geeigneten Bauflächen. Und die potenziellen Flächen, auf denen er sich noch weitere Investitionen vorstellen kann, gehören der Stadt.

Einen Vorstoß hatte Herrmann bereits vor einiger Zeit gewagt, als er angefragt hatte, ob die Stadt bereit wäre einige leerstehende Gebäudeeinheiten im Umfeld der Albin-Köbis-Straße zu verkaufen. „Das wurde aber abgelehnt, mit dem Verweis, dass man diese in den kommenden zehn bis 20 Jahren entwickeln will“, sagt Herrmann.

Von Moritz Naumann