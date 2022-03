Rostock

Enttäuschung im Rostocker Nordosten: Im Entwurf für den neuen Doppelhaushalt 2022/2023 der Hansestadt kommen wichtige Infrastrukturprojekte kaum oder gar nicht. Zum Beispiel die geplante Umgehungsstraße Nienhagen zwischen Hinrichsdorf und Jürgenshof. Vergangenen Herbst entschied sich die Bürgerschaft mit nur einer Stimme Mehrheit für den Bau der Straße, die das kleine Stadtrand-Dorf Nienhagen vom Lkw-Durchgangsverkehr entlasten würde. Seit 20 Jahren fordern die Bewohner, dass die Straße kommt und schöpften mit dem Bürgerschaftsbeschluss Hoffnung, dass es endlich vorangeht.

Nun ein erneuter Dämpfer: Im neuen Haushaltsentwurf finden sich die auf zuletzt rund 7,5 Millionen Euro veranschlagten Kosten für den Neubau weder für das laufende noch für das kommende Jahr, und auch nicht in den geplanten Investitionen bis 2025 im Stadtteil Gehlsdorf, zu dem Nienhagen gehört. „Damit ist der Beschluss der Bürgerschaft nur noch Makulatur“, kritisierte der Ortsbeiratsvorsitzende Kurt Massenthe am Dienstagabend in der Beiratssitzung, bei der das städtische Kämmereiamt den Haushalt vorstellte.

Das Amt für Mobilität der Stadtverwaltung widerspricht. Die Straße soll demnach kommen, aber anscheinend später als erhofft. Es seien „Planungsmittel für die Objektplanung der Verkehrsanlage vorgesehen“, in der „weiterführenden Haushaltsplanung ab 2026“, teilt das Amt mit. Das sehr umfangreiche Vorhaben erfordere wahrscheinlich ein Planfeststellungsverfahren, mit dem Bau seien „zahlreiche Eingriffe in Natur und Umwelt“ verbunden.

Machbarkeitsstudie wird ausgeschrieben

Zurzeit bereitet das Amt die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie vor, mit Verkehrsuntersuchung und Aktualisierung der Linienführung. Untersucht werden sollen zwei Varianten – eine östliche und eine westliche Umfahrung des Stadtrand-Dorfes, bei letzterer einschließlich Verbindungen zum Seehafen und nach Mönchhagen.

In diesem Frühjahr sollen Machbarkeitsstudie und Linienführung-Untersuchung ausgeschrieben werden. Die Finanzierung erfolgt über ein eigenes Konto der Planungsbehörde und tauche deshalb nicht im Haushaltsentwurf auf, teilt die Behörde mit. Der genaue Streckenverlauf werde frühestens 2024 feststehen.

Mittel für Schnatermann erst ab 2025 eingeplant

Auch beim Schnatermann könnte es aus Gehlsdorfer Sicht schneller vorangehen. Für die Sanierung des Natur-Kleinods einschließlich Hafen sind laut Haushaltsentwurf erst ab 2025 Ausgaben von 500 000 Euro eingeplant. Das Areal werde damit erst nach der Bundesgartenschau 2025 fertig.

Die Stadt verspiele so die Gelegenheit, das „wunderbare Naherholungsgebiet“ als Buga-Standort zu integrieren, bemängelt der Ortsbeirat. Der seit mehr als einem Jahr gesperrte Hafen soll Ostern nach einer provisorischen Reparatur wieder von einem Fahrgastschiff angelaufen werden.

Ospa bitte Ortsbeirat um Hilfe

In einem Brandbrief wandte sich die Ospa an den Ortsbeirat. Für den geplanten Neubau mit acht Wohnungen in Gehlsdorf sucht die Sparkasse demnach Parkplätze, die sie mitnutzen kann. Einen Antrag der Bank, sechs Parkplätze nicht zu bauen, sondern gegen eine Zahlung abzulösen, habe die Stadt abgelehnt, heißt es in dem Brief, der in der Sitzung vorgelesen wurde. Für den Neubau verlange das Grünamt zudem überraschend noch ein Artenschutzgutachten – sechs Monate nach Abgabe des Bauantrags.

Von Gerald Kleine Wördemann