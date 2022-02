Rostock

Die Pleite der MV Werften könne für die Region eine echte Chance sein, sagt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der OstseeSparkasse in Rostock. Und Pannwitt kennt sich in der Wirtschaft der Hansestadt bestens aus – weil jedes zweite Unternehmen und jeder zweite Bürger in der Hansestadt Kunde bei ihm ist. Warum er glänzende Zukunftsaussichten für die Region sieht, wo die Ospa sogar neue Filialen eröffnen will und wo es Familien weiter schwer haben, erklärt er im OZ-Interview.

Das Jahr 2022 beginnt in Rostock mit schlechten Nachrichten, mit der Pleite der MV Werften. Wie hart wird das die Region treffen?

Das Thema schwelt ja schon seit ein, zwei Jahren. Wir haben deshalb schon vor längerer Zeit sowohl in unserem Firmen- als auch Privatkunden-Geschäft überprüft, wie sich eine Insolvenz auswirken wird – auch auf uns als Bank. Und da muss man klar sagen: Für unsere Kunden ist es kein großes Thema. Weder für Unternehmen, noch für deren Mitarbeiter.

Aber 1900 Jobs drohen verloren zu gehen ...

Ganz klar. Und den vielen Einzelschicksalen sowie einzelnen Härtefällen, die es kurzfristig unweigerlich geben wird, gilt unsere uneingeschränkte Unterstützung und unser aufrichtiges Mitgefühl. Langfristig muss sich nach unserer Überzeugung aber niemand wirklich ernsthaft Sorgen machen. Wir werden auf jeden Fall auch künftig ähnlich gut bezahlte Industrie-Arbeitsplätze in der Region haben. Ob wir nun Schiffe bauen oder nicht ...

Sie glauben nicht an den Schiffbau?

So würde ich das nicht sagen. Aber wir müssen uns überlegen, ob der Bau von Standardschiffen wirklich eine Zukunft in MV hat. Wir müssen besondere Produkte bieten, Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit – ob es nun Plattformen für Offshore-Windparks sind oder besonders saubere Schiffe. Die Zulieferer, die wir kennen, sind vorbereitet. Und dass unsere Schiffbauer Zukunftstechnologien können, haben sie oft genug bewiesen. Für die Region kann die Insolvenz insgesamt also auch eine echte Chance sein.

Welches sind denn die Chancen?

Die liegen definitiv im Offshore-Bereich, in den erneuerbaren Energien. Da haben wir mit unserer Wasser-Lage Vorteile, die kein anderer hat. Das Thema Wasserstoff muss ganz klar priorisiert werden. Genauso ist das „Ocean Technology Center“ zu sehen. Hier entwickelt Rostock Anwendungen für die Welt unter Wasser. Und mit Arosa Kreuzfahrten und Aida Cruises haben wir zwei enorm erfolgreiche Reedereien in der Hansestadt. Da müssen wir hinschauen. Wo liegen deren Bedarfe in Zukunft? Kleinere Schiffe, emissionsarme Schiffe – warum bauen wir die nicht hier?

Okay, der Wirtschaftsstandort verkraftet die Pleite. Aber was ist mit den einzelnen betroffenen Familien?

Bisher haben wir von unseren Privatkunden erfreulicherweise keine Notrufe erhalten. Und wir haben uns wirklich zwei Jahre intensiv mit möglichen Problemen befasst. Nochmals: Wir sind sicher, dass es für alle Berufsbilder auf den Werften eine Perspektive gibt. Die Menschen haben hier eine Zukunft, die auch gut bezahlt werden wird. Wie attraktiv unsere Region ist, sehen wir übrigens auch daran, dass wir vermehrt Kunden haben, die aus anderen Regionen – aus Berlin, aus Hamburg – zu uns ziehen. Sie wollen sich hier niederlassen, finden hier Jobs. Das ist echt ein Trend.

Ist Corona denn ein Thema?

Ganz ehrlich: Für unsere Kunden in Gänze gesprochen nicht. Wir versuchen wirklich, für jedes Risiko, das irgendwo erkennbar sein könnte, Vorsorge zu betreiben, und sind dabei wirklich sehr vorsichtig. Aber wir müssen auch bereits Risikorücklagen auflösen, weil es den Unternehmen, die wir betreuen, gut geht.

Selbst in der Gastronomie und dem Tourismus?

Flächendeckend gibt es keine Probleme. Einzelfälle ja, aber die gibt es auch in normalen Zeiten. Die Frage ist jetzt aber, wie lange die enormen Einschränkungen gelten werden. Die sind ein Risiko. Definitiv. Einige Branchen halten das nicht mehr lange durch. In Hamburg und Berlin ist alles geöffnet, bei uns ist fast alles geschlossen. Wirtschaftlich ist das ein Problem für uns, für die gesamte Region.

Wo sehen Sie denn noch Probleme?

Unsere größte Herausforderung ist die wachsende Liquidität unserer Gewerbe- und Privatkunden. Die horten auf gut Deutsch gesagt immer mehr Geld. Sie investieren zu wenig, geben zu wenig Geld aus. Wenn wir diese Mittel in die Region investieren würden, hätten wir nur wenig zu befürchten in Zukunft.

Aber investieren ist teuer. Beispielsweise, wenn eine Familie sich ein eigenes Haus bauen will. Bleiben die Kauf- und Baupreise so hoch?

Ja, die werden ein Problem bleiben. Zumindest noch ein paar Monate. Dann haben sich die Lieferketten hoffentlich normalisiert und Baufirmen und Lieferanten können wieder verlässlichere Preise nennen. Die hohen Grundstückspreise bleiben aber ein Thema.

Woran liegt das?

Je dichter Sie an Rostock herankommen, desto weniger Grundstücke gibt es. Vor allem für Einfamilienhäuser, für Familien. Da haben wir ein echtes Problem. Der Trend zum eigenen „Nest“ ist ungebrochen. Immer mehr Familien wollen sich Eigentum schaffen – und zwar schon in jungen Jahren. Früher hat man mit 30 angefangen, an das eigene Haus oder die eigene Wohnung zu denken. Heute geht das deutlich früher los. Ich finde, das ist eine schöne Entwicklung. Wer Eigentum schafft, bekennt sich auch zur Region, will mit der Familie hierbleiben. Aber wir können leider kaum noch etwas anbieten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist das Kritik an der Politik?

Ich möchte es anders ausdrücken: In Rostock zieht sich immer alles. Wir sind Meister darin, über alles zu reden. Aber in Rostock dauert alles auch ganz besonders lange. Wir müssen auch einmal etwas umsetzen.

Aber es wird doch überall gebaut ...

Ja, hochpreisige Eigentumswohnungen wie in Gehlsdorf. Oder Mietwohnungen in der Innenstadt. Das bringt auch etwas Entlastung. Aber für Familien machen und bieten wir zu wenig.

Was macht die Ospa an dieser Stelle?

Wir kooperieren mit Firmen und Unternehmen, wollen eigene Projekte umsetzen und Flächen entwickeln. Zum Beispiel in der Südstadt. Aber dieses Jahr wird sich da wohl nichts mehr tun. Im Landkreis setzen wir gerade zwei eigene Projekte mit über 100 Einheiten für Familien um – in Bad Doberan und Satow. Außerdem arbeiten wir mit unseren Partnern intensiv an gemeinsamen Entwicklungsprojekten, um so die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.

Und Sie wollen gegenüber der Stadthalle, im Kesselborn-Park, bauen ...

Das ist richtig. Dabei bleiben wir auch. Wir wollen ein Hochhaus errichten, sehr wahrscheinlich dort selbst einziehen. Aber auch Wohnlösungen könnten in dem Gebäude entstehen. Und wir stehen zu den Plänen für eine neue Sportarena und ein Parkhaus.

Ganz anderes Thema. PayPal, Amazon Pay, neue „Digitalbanken“: Gerade online wächst die Konkurrenz für klassische Banken. Macht Ihnen das Sorge?

Sorge nicht, aber wir beobachten das genau. Früher gab es die Lohntüte, dann wurden Gehälter auf die Girokonten gezahlt. Theoretisch könnten sich Arbeitnehmer heute ihr Gehalt auf ihr Amazon-Konto auszahlen lassen und dann gleich dort alles einkaufen. Und ja: Das hielte ich für ein Problem. Auch für uns. Deshalb wollen und können wir den Kunden alles bieten, was auch die neuen Banken und FinTecs bieten. Aber unser Pfund ist die Beratung. Im Fokus all unserer Berater steht der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit individuellen Lösungen und bestmöglichen Renditechancen für unsere Kunden.

Andere Banken schließen Filialen. Wie sieht es bei der Ospa aus?

Wir bauen sogar neue Filialen. In Gehlsdorf etwa und in Toitenwinkel. Und wir werden 2022 eine Filiale in der Rostocker Innenstadt eröffnen. Mittendrin. Denn wir glauben an die Innenstadt, an die Zukunft des regionalen Handels. „Regional“ ist ein Mega-Trend.

Auch für die Ospa?

Ja, wir werden 2022 eine regionale Bezahlkarte auf den Markt bringen. Firmen dürfen ihren Mitarbeitern ja zum Beispiel 50 Euro im Monat steuerfrei als „Bonus“ zahlen – aber nur, wenn das Geld regional ausgegeben wird. Da bieten wir eine Lösung ab Mai an...

Von Andreas Meyer