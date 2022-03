Der Rostocker Weihnachtsmarkt endete durch Corona früher als geplant. Veranstalter und Schausteller hoffen, dass es beim Ostermarkt besser läuft. Der frühlingshafte Budenzauber in der Innenstadt beginnt am Freitag (1. April). Die OZ hat sich umgeschaut, welche Neuheiten es gibt und was der Marktbummel so kostet.