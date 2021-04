Rostock

Es ist ruhig am Ostersonntag in Warnemünde. Nur wenige Menschen sind auf der Promenade und am Alten Strom unterwegs. Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants sind geschlossen, einige bieten Außerhausverkauf an. Am Strand sind vor allem Hundebesitzer anzutreffen. „Das ist kein Vergleich zu einem Ostersonntag in Vor-Corona-Zeiten“, sagt Marvin Wähler, der mit Mischling Knut unterwegs ist.

Der 26-Jährige lebt und studiert im polnischen Stettin, besucht über die Feiertage seine Eltern. „Ich bin sehr froh, dass ich einreisen durfte“, sagt Wähler. „Ich fahre oft rüber und muss jedes Mal einen Corona-Test machen. Das schlägt schon ins Geld, aber ich kann die Maßnahmen auch nachvollziehen.“ Nun verbringt er ein paar Tage im Ostseebad. „Ich hätte nie gedacht, dass es so leer ist“, sagt Wähler und blickt sich um. „Gestern war mehr los. Aber da war das Wetter ja auch schöner.“

Zur Galerie Eindrücke vom Osterwochenende

Warnemünde am Sonnabend gut besucht, nicht überfüllt

Das frühlingshafte Wetter nutzen einen Tag zuvor, am Karsamstag, viele Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, um im Seebad ein wenig Seeluft zu atmen. Warnemünde ist gut besucht, jedoch nicht überfüllt. Auf den Parkplätzen im Rostocker Ortsteil sind viele Plätze frei, Staus bei der Anreise gibt es auch nicht. „Wir hatten in diesem Jahr auch schon Tage mit mehr Ansturm“, sagt Eisverkäuferin Jylie Hamann am Sonnabendnachmittag. „Noch ist es sehr ruhig. Auch am Karfreitag war nicht allzu viel los.“ Die Stimmung im Ostseebad sei entspannt.

Jylie Hamann verkauft Eis am Leuchtturm in Warnemünde Quelle: Katharina Ahlers

Klaus Salvers hingegen ist es auf der Promenade und am Strom dennoch ein bisschen zu eng. Nicht alle halten sich an die Maskenpflicht. „Den Ansammlungen gehe ich lieber aus dem Weg“, sagt Salvers. Eigentlich reist der Güstrower gern und weit. „Es ist schade, dass vieles jetzt nicht möglich ist, aber ich kann das total nachvollziehen.“

Umso mehr freut der Güstrower sich, dass es innerhalb von MV keine Reisebeschränkungen für Tagesausflüge gibt. „Ich brauchte einfach mal ein bisschen Seeluft. Warnemünde ist so schön. Ich verstehe gar nicht, warum die Menschen nach Malle wollen, wenn wir auch hier so viele schöne Strände haben.“

Erholung auch in Parks

Erholung am Strand – das tut auch Barbara Seybold und Maria Allinger aus Berlin gut. „Wir sind hier zur Reha und froh, dass wir heute mal an den Strand können. Ich bin ganz begeistert von Warnemünde.“ Ihre Freundin nickt. „Wir waren ja sehr traurig, dass wir Ostern ohne die Familie feiern. Aber Ostern am Meer ist total toll“, schwärmt Seybold.

Nicht nur Warnemünde, auch die zahlreichen Parks im Stadtgebiet sind beliebt. „Im Iga-Park ist es nicht so windig wie am Strand“, sagt Manfred Lingansch, der mit Enkelin Mila spazieren geht. „Wir wohnen hier in der Nähe und sind froh, jetzt hier Zeit mit den Enkelkindern verbringen zu können. Der Iga-Park ist auch sehr schön und es ist gut, gerade in dieser Zeit auch draußen zu sein.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch schnell shoppen vor dem Fest

Etwas mehr Trubel herrscht am Sonnabend in der Innenstadt. Drei große gefüllte Einkaufstüten stehen vor Ulrike Schrader, die nach einer Einkaufstour eine kurze Pause einlegt. Zusammen mit Hamaza El Amiri und Sohn Jackson (4) hat sie auf einer Bank in der Kröpeliner Straße Platz genommen und begutachtet die Ware. „In Rostock hat ja fast alles auf – und das sogar ohne Termin. Trotzdem ist die Innenstadt nicht so überfüllt. Das gefällt uns“, sagt die Leipzigerin.

Touristen aus anderen Bundesländern sind verboten – Schrader besucht allerdings ihre Kernfamilie in der Hansestadt. „Wir sind froh, dass wir einreisen durften. Wir waren schon letztes Jahr nicht bei der Familie“, sagt die 37-Jährige, die den Besuch direkt mit einer Shoppingtour verbunden hat.

So wie Schrader und El Amiri geht es am Karsamstag vielen Menschen, die durch die Rostocker Fußgängerzone spazieren: Sie sind allein oder in kleinen Gruppen unterwegs, essen Eis oder betreten die Geschäfte – vor einigen bilden sich teilweise lange Schlangen.

Verstöße gegen Einreiseverbot

Anders als noch Ostern 2020 sind in diesem Jahr an den Ortseingängen keine Kontrollpunkte der Polizei eingerichtet. „Kontrolliert wurden wir nicht, ich habe aber davon gehört“, sagt Angela Peters, die mit Hund Max im Sand spielt. Sie wirft ein Spielzeug Richtung Wasser, der Mischlingsrüde rennt hinterher und bringt es zurück. „Die Menschen verteilen sich hier gut. Wir haben Platz“, sagt die Rostockerin.

Die Polizei hat allein am Karsamstag im Rostocker Stadtgebiet 29 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht aufgenommen. 43 Mal mussten die Beamten Tagestouristen abweisen. Die Kontrollen finden, so Polizeisprecherin Christin Pohl, im Zuge der normalen Streifentätigkeit statt.

Von Katharina Ahlers