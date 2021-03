Ostern in Rostock: Darauf müssen sich Bürger und Besucher einstellen

Warnemünde

Die Osterfeiertage stehen bevor und in Rostock werden vor allem in den Ostseebädern viele Heimatbesucher und auch Tagesgäste erwartet. Die aktuellen Inzidenzzahlen geben jedoch Anlass zur Sorge. Droht Rostock dadurch noch weiter in den Risikobereich zu rutschen? Sowohl die Polizei als auch die Stadt bitten darum, auf nicht zwingend erforderliche berufliche und private Reisen sowie Besuche von Verwandten zu verzichten.

„Am Wochenende ist in Warnemünde, insbesondere am Strand, auf der Promenade und am Alten Strom mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen. Aufgrund des weiterhin bestehenden Verbots touristischer Reisen wird es im Verhältnis weniger sein als in den Vorjahren“, heißt es vonseiten der Tourismuszentrale. Aber eine kleine Rückschau: Bereits am Dienstag war das Ostseebad bei Temperaturen um die zwanzig Grad Celsius ein beliebtes Ausflugsziel. Vor den Fischbrötchenkuttern, den Imbissbuden und am Strand tummelten sich zahlreiche hungrige Menschen.

Alle Erwartungen übertroffen

„Das hat schon alle unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Sandra Bretsch vom Eiscafé Fröhlich in der Warnemünder Kirchenstraße. Ihre Mitarbeiter hatten größte Mühe, die vielen Menschen mit gefrorenen und warmen Speisen aus dem dazugehörigen Imbiss „Tolle Wurst“ zu versorgen. Der Grund: Viele befänden sich bereits im Osterurlaub und der plötzliche Temperaturanstieg habe die Menschen in die Nähe des Meeres geführt. „Man merkt, die Leute wollen unbedingt raus“, sagt die Unternehmerin.

Daher plant sie für das Wochenende eine deutlich größere Warenbestellung und auch mehr Personal. „Ich glaube, das Wochenende wird alles noch toppen. Es fühlt sich ja jetzt schon an, als gäbe es keinen Lockdown.“ Wie voll es dann letztlich wirklich wird, hänge von den Wettervorhersagen ab, „aber die angesagten neun Grad Celsius und ein heiterer Himmel sind ja perfektes Spazierwetter. Und da will man ja auch ein Eis, einen Kaffee oder eine Bratwurst essen.“

Polizei bestreift touristische Hotspots

Eine Frage, die sicherlich vielen Rostockern und deren Besuchern in diesen Tagen durch den Kopf geht: Darf ich Freunde und Familie in Rostock besuchen? Und wird die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert?

Grundsätzlich unterliegen die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern den kommunalen Ordnungsbehörden. Unterstützt werden diese hierbei von der Landespolizei und von der Polizeiinspektion Rostock. „In direkter Absprache mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hanse- und Universitätsstadt sind auch über die Osterfeiertage gemeinsame Bestreifungen, insbesondere an den touristischen Hotspots, möglich“, vermittelt die Polizeihauptkommissarin Ellen Klaubert.

Keine Sperrungen

Ob die Polizei ihre Bestreifungen verstärkt oder gar konkrete Kontrollen plant? Laut der Polizeisprecherin stelle man im Rahmen der regulären Streifentätigkeit die Einhaltung der Corona- Landesverordnung sicher. Demnach werde es keine Präsenzverstärkung geben. Außerdem: „Aktuell sind von der Polizeiinspektion Rostock keine stationären Kontrollen geplant“, sagt Ellen Klaubert.

Ob man auf Sperrungen einzelner Gebiete vorbereitet ist? „Gegenwärtig sind keine Sperrungen mit dem Ziel, Besucherströme zu kanalisieren, geplant“, heißt es aus der Pressestelle der Hanse – und Universitätsstadt Rostock. Man erwartet viele Besucher nicht nur in Warnemünde, sondern auch im Stadthafen und den Naherholungsgebieten Schnatermann, Barnstorfer Wald und Gehlsdorfer Ufer. „Grundsätzlich empfehlen wir, die freien Tage, soweit möglich, im eigenen Garten, Kleingarten oder auf dem Balkon zu verbringen.“

Heide mit Abstand genießen

Und was empfiehlt Rostocks Tourismuszentrale? „Gästen wie Einheimischen gleichermaßen zu empfehlen ist ein Ausflug in die Rostocker Heide. Deutschlands Küstenwald bietet Platz für ausreichend Abstand und ein abwechslungsreiches Naturerlebnis.“

Von Moritz Naumann