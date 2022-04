Nach dem Turmleuchten 2022 steht in Warnemünde das nächste Veranstaltungs-Highlight an: Am Strand des Ostseebads können sich Einheimische und Urlauber mit Osterfeuer und Flaniermeile auf die Oster-Feiertage einstimmen. Was wann und wo stattfindet – die Infos.