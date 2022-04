Rostock

Das wird Urlaubern und Einheimischen nicht schmecken: Wer in Mecklenburg-Vorpommern ins Restaurant essen gehen oder sich an der Imbissbude einen Döner kaufen will, muss dafür künftig deutlich mehr Geld ausgeben. Zugleich wird an anderer Stelle gespart: Gaststätten specken ab bei Angebot und Öffnungszeiten. Gründe dafür gibt es viele.

Zwei Jahre Pandemie haben die Branche gebeutelt. „Aber wir standen noch nie vor so großen Herausforderungen wie jetzt“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes in MV. Ob für Fleisch, Öl oder Gemüse, Strom oder Gas, Logistik und Personal – für alles müssen Unternehmen mehr bezahlen. Und das Ende der Preisspirale sei nicht absehbar, sagt Schwarz. Die Quittung bekommen die Gäste: Sie müssen sich auf steigende Preise sowie gekürzte Speisekarten und Öffnungszeiten einstellen. Ob Fast-Food-Kette oder Sternerestaurant – teurer wird’s wohl überall. Schwarz rechnet mit Zuschlägen von bis zu 20 Prozent. „Viele haben ihre Preise schon erhöht.“

Im „Carlo615“ ändert sich die Speisekarte alle zwei Wochen

Dazu zählt Carsten Loll, der in Rostock das Restaurant „Carlo615“, das „StaalRockCafé“ und das Selfservice-Lokal „WarnowHuus“ betreibt. Weil seine Lieferanten peu à peu mehr fordern oder bestimmte Ware nicht liefern können, müsse er seine Speisekarte alle zwei Wochen aktualisieren. Ein Rindfleisch-Gericht, das vor kurzem noch 35 Euro kostete, müsse er nun für 40 bis 45 Euro anbieten, damit es kostendeckend ist. „Aber lieber verkaufe ich 15 Essen weniger am Tag, als sie zu verschenken.“

Preistreiber sind neben steigenden Energie- und Lebensmittel- auch Personalkosten. „Wir haben auch in der Pandemie jede Tarifrunde mitgemacht“, sagt Schwarz. Zudem sorgt der Wettbewerb für höhere Löhne, denn Fachkräfte sind rar. Wer Mitarbeiter halten oder gewinnen will, muss sie gut bezahlen. Schon jetzt gebe es Lokale, die wegen fehlender Kräfte Öffnungszeiten kürzen, öfter zu zu Convenience-Produkten wie geschältem Spargel greifen oder mehr Ruhetage als bisher einlegen müssen, so Schwarz. Dabei dürfte es angesichts steigender Bettenzahlen im Land an potenzieller Kundschaft nicht fehlen. Die aber werde wohl öfter als bisher vor geschlossenen Türen stehen.

Bald amerikanische Verhältnisse in MV?

„Alle wollen am liebsten nur von 9 bis 15 Uhr arbeiten, aber 18 Uhr essen gehen. Das funktioniert nicht“, sagt Loll. Er ist überzeugt, dass hierzulande bald amerikanische Verhältnisse herrschen werden: „80 Prozent Systemgastronomie“. Der Rest werden seiner Meinung nach individuelle Lokale mit Service wie Bedienung am Tisch sein. „Aber die werden dann 20 bis 30 Prozent mehr fürs Essen verlangen.“

„Radisson Blu“ mit leicht gestiegenen Preisen

Auch Hotelrestaurants haben an der Inflation zu knabbern. Im Radisson Blu in Rostock seien die Preise fürs Essen dennoch bislang nur leicht gestiegen, sagt Hoteldirektor Daniel Bojahr. „Man kann die Mehrkosten nicht 1:1 an den Gast weitergeben. Denn Außerhaus-Essen kann der Verbraucher schnell wegsparen, wenn es ihm zu teuer wird.“ Ihm seien annehmbare Preise und ein gut besuchtes Restaurant lieber, als wenn wegen teurere Gerichte deutlich weniger Gäste kämen. „Das geht allerdings zulasten der Gewinnmarge.“

Problem für „Omas Küche“: Lieferengpässe

Bislang seien die Anpassungen moderat, sagt Sigrun Gonschior, die in Binz auf der Insel Rügen „Omas Küche“ betreibt. Ein großes Problem seien Lieferengpässe. Mal sei es eine bestimmte Cola, mal eine Sorte Fleisch, die nicht zu kriegen sei und von der Karte genommen werden muss. „Jeder Tag ist wie ein Überraschungsei.“ Auch ihre Gäste müssen für einige Speisen mehr zahlen. Das Steak etwa koste nun 22,80 statt 21,80 Euro. Zu viel will die Gastronomin aber nicht verlangen. „Preise sind eine Gratwanderung, ich kann die nicht unendlich in die Höhe treiben. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, aber man hat immer eine Misskalkulation.“

Aus Sorge, dass Gäste seltener oder gar nicht kommen könnten, habe mancher Betrieb bislang Preiserhöhungen vermieden, sagt Schwarz. Doch das könne sich keiner auf Dauer leisten. Muss auch nicht sein, so der Dehoga-Präsident. Der Gast zeige Verständnis für Aufschläge, wenn man die Gründe kommuniziere und mit Leistung und gutem Service überzeuge. Und: Abseits der Ostseebäder und im Binnenland würden Speisen oft noch zu günstig angeboten. „Ein Schnitzel für 7,50 Euro – davon kann keiner leben.“

Rostocker rät derzeit davon ab, ein Lokal zu eröffnen

Billiger wird auswärts essen kaum werden, denn für die Gastro-Branche steigen spätestens im Herbst die Kosten weiter – wegen der Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro pro Stunde mit entsprechenden Folgen für alle Tarifgruppen. Spätestens dann dürften einige Gastronomen in MV ans Aufhören denken, sagt Carsten Loll. Der Rostocker spricht sich dafür aus, die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen zu entfristen. Allen, die ein Lokal eröffnen wollen, rate er ab. „Die nächsten drei Jahre würde ich das lassen.“ Mit halb garen Geschichten sei eh niemandem geholfen. „Wenn die Qualität nicht stimmt und Essen zu teuer wird, sind die Gäste unzufrieden. Das wird zum großen Problem für das Urlaubsland MV – 2022 wird ein Schicksalsjahr.“

Von Antje Bernstein und Jessica Orlowicz