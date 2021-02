Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Donnerstagabend auf der Kreuzung vor dem Ostsee-Park in Sievershagen gekommen. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 18.30 Uhr auf der viel befahrenen Kreuzung zu dem Unglück.

Nach bisher feststehenden Informationen war zu diesem Zeitpunkt der Fahrer eines Opel Hybrid-Fahrzeugs auf der B 105 von Rostock gekommen und in Richtung Sievershagen unterwegs. Vom Ostsee-Park kam der Fahrer eines VW und überquerte die Kreuzung in Richtung Alt Sievershagen. Einer von beiden missachtete das Rotlicht der Ampel. Wer von beiden, konnte am Unfallort noch nicht geklärt werden. Mitten auf der Kreuzung kam es dann zum folgenschweren Zusammenstoß.

Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus

Der Opel blieb schwer im Frontbereich demoliert mitten auf der Fahrbahn stehen. Der VW kam nach der Kollision von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun in einem Graben. Drei Insassen in den beiden Fahrzeugen verletzten sich und kamen in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam neben Rettungswagen, Notarzt und der Polizei auch die Feuerwehr zum Einsatz, weil der Opel nach dem Aufprall zu qualmen begann.

Auch mussten die Feuerwehrleute ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Die Polizei muss nun in ihren Ermittlungen klären, wer von beiden Autofahrern bei roter Ampel fuhr.

Von Stefan Tretropp