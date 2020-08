Die Temperatur der Meere steigt, sauerstoffarme Bereiche nehmen zu, Lebensräume werden verändert. Dr. Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, erforscht, was mit den Fischbeständen in der Ostsee geschieht und welche Rolle die Fischerei spielt.