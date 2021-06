Markgrafenheide

Bereits zum 25. Mal ist am Freitag in Markgrafenheide die Blaue Flagge gehisst worden. Das internationale Symbol stellt die höchste Auszeichnung in puncto Wasserqualität und Sauberkeit am Strand dar. Damit hat Markgrafenheide bereits eine Flagge mehr als Warnemünde gesammelt.

„In Warnemünde hat es in einem Jahr keine Auszeichnung gegeben“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Der Grund? „Damals ist ein Fernsehteam von Sat 1 während der Prüfung am Strand mit einem Auto gefahren. Deswegen wurde das Siegel damals nicht verliehen.“ Die Blaue Flagge wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung vergeben. Neben der Wasserqualität werden die Umweltkommunikation, das Umweltmanagement und der Service als Kriterien herangezogen. Einem sicheren Aufenthalt an beiden Rostocker Stränden steht also in diesen Tagen nichts im Weg.

V. l.: Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke, Rettungsschwimmer Manuel Brumme und Tourismusdirektor Matthias Fromm hissen in Markgrafenheide zum 25. Mal die Blaue Flagge. Quelle: Moritz Naumann

Sport in Warnemünde und Ruhe in Markgrafenheide

Die beiden Rostocker Strände von Warnemünde und Markgrafenheide unterscheiden sich stark voneinander und werden vor allem am Wochenende, an dem Höchsttemperaturen von 33 Grad Celsius erwartet werden, von vielen Urlaubern und auch Rostockern besucht. „Warnemünde ist turbulenter und bietet mit seinen zahlreichen Sportangeboten rund um Jetboard, Surfen und den AOK Active Beach zahlreiche Möglichkeiten, sich auszutoben“, sagt Fromm.

Markgrafenheide hingegen sei die naturbelassene Alternative. „Hier hat man die direkte Anbindung an den Küstenwald, das Naturschutzgebiet, keine überlaufene Promenade und etwas mehr Ruhe.“ Das mag auch an der Verkehrsanbindung liegen. Während Markgrafenheide lediglich per Fahrrad, Auto und Bus erreichbar ist, kann man den Warnemünder Strand auch direkt per S-Bahn und Zug erreichen.

Der Strand der Rostocker

Der Warnemünder Strand ist zwar mit bis zu 200 Metern einer der breitesten Sandstrände Deutschlands, aber mit einer Länge von knapp fünf Kilometern bis Diedrichshagen deutlich kürzer als auf der anderen Seite der Warnow. Denn der Sandstrand zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide erstreckt sich über eine Länge von knapp acht Kilometern.

„Hier ist es immer nicht ganz so voll wie in Warnemünde“, weiß Rettungsschwimmer Steven Hartnack. Das möge auch daran liegen, dass sich das Publikum entlang des Strandes besser verteilt. Markgrafenheide gilt als Strand der Rostocker. Viele, die dem Trubel um zahlreiche Urlauber und Tagestouristen entfliehen wollen, entscheiden sich daher für einen Platz im Nordosten der Stadt. Über die Badewasserqualität der beiden Strände kann man sich Hier aktuell informieren.

„Kein Plastik bei die Fische“

Um die Badequalität an beiden Rostocker Stränden über die gesamte Saison aufrecht zu erhalten, hat die Rostocker Tourismuszentrale 2014 die Initiative „Kein Plastik bei die Fische“ ins Leben gerufen. In diesem Zuge werden neben zahlreichen Aufklärungskampagnen auch kleine Strandaschenbecher kostenfrei über die Strandbewirtschafter und die Tourist-Informationen an Gäste verteilt – in diesem Jahr stehen abermals 5000 Stück zur Verfügung.

In Warnemünde bekommt man neben den Aschenbechern bei den Strandbewirtschaftern auch diverse Möglichkeiten, sich zu versorgen. Ob bei Schusters Strandbar, Treichels Strandoase, beim Supremesurf Beachhouse oder der Wikinger Strandbar – die Kehle am Warnemünder Strand muss auch nach den Diskussionen um eine sichere Strandbewirtschaftung in diesem Jahr nicht trocken bleiben.

Ein Platz für Rollstuhlfahrer

In Markgrafenheide bietet sich am Strandaufgang 23 eine der wenigen Alternativen. Bei der Strandoase Markgrafenheide erhalten Gäste nicht nur kostenfrei einen Liegestuhl, sondern auch Speisen und Getränke. Hier bietet sich außerdem die Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, auf der barrierefreien Terrasse die Sonne zu genießen und Meeresluft zu schnuppern.

Von Moritz Naumann