Vom Brötchen bis zum Parkplatz: Darum ist in Warnemünde vieles teurer

Kostenlos bis 13:04 Uhr Vom Brötchen bis zum Parkplatz: Darum ist in Warnemünde vieles teurer Hohe Mieten, teure Gerichte in Restaurants und horrende Parkgebühren in der Saison: Für viele Rostocker wird Warnemünde bald unbezahlbar. Der Ortsbeirat kritisiert die Entwicklung.

Der Alte Strom in Warnemünde von oben: Die Preise für Einheimische im Ostseebad steigen. Das liegt unter anderem an den hohen Mietkosten, die Restaurants & Co. weitergeben. Quelle: Alexander Müller