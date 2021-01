Rostock

Die Hochzeitsmesse Ende Januar ist bereits abgesagt – nun erwischt es auch Rostocks größte Verbraucherschau: „Bis zuletzt haben wir gehofft, die 31. Ostseemesse wie geplant Anfang März mit Sicherheit und mit gewohnt hohem Niveau durchführen zu können“, sagt Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Messe- und Stadthallengesellschaft „inRostock“.

Volle Halle während der Ostseemesse 2020. Quelle: Ove Arscholl

Durch die wahrscheinliche Verlängerung des Corona-Lockdowns über den Januar hinaus ist nun aber das Zeitfenster für die Organisation der Einkaufs- und Erlebnisschau zu knapp. Zudem strömen an den fünf Tagen normalerweise mehrere Zehntausend Besucher aufs Gelände – zu viel für die aktuelle Infektionslage.

„Die derzeitige Situation macht eine Planungssicherheit unmöglich“, so Burmeister. Alle Beteiligten seien „unendlich traurig“ über die Absage, richten nun aber den Blick auf die nächste Auflage der Ostseemesse, die vom 2. bis 6. März 2022 in der Hansemesse stattfinden soll.

Schon Termine für 2024 gebucht

Schon im vergangenen Jahr sind zahlreiche Rostocker Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer gefallen oder mussten verschoben werden. „Wir haben teilweise schon den dritten und vierten Termin in petto – es ist eine Sisyphusarbeit und deutlich anstrengender, als wenn alles normal laufen würde“, sagt die Stadthallen-Chefin. Am heutigen Donnerstag wollte Star-Geiger André Rieu ein Konzert vor vollen Reihen geben. Doch auch dieser Termin ist verschoben und soll nun am 12. Januar 2022 nachgeholt werden. Was die Planung betrifft, sei die Stadthalle schon Jahre im Voraus: „Wir haben gerade schon den Vertrag über einen Kongress für 2024 unterschrieben“, gibt Petra Burmeister Einblick in die tägliche Arbeit hinter den Kulissen.

Auch wenn es von außen nicht danach aussieht – ganz geschlossen ist die Stadthalle nicht. „Wir hatten bereits drei Spiele der Seawolves, wenn auch ohne Publikum. Zudem tagt die Rostocker Bürgerschaft bei uns, auch wieder kommende Woche“, so Petra Burmeister. Im Februar stünden dann noch Prüfungen der Universität Rostock an, die in der Stadthalle durchgeführt werden. „Dafür ist es gut, dass wir auch kleinteilige Raumlösungen anbieten können“, sagt die Chefin.

Abstrich- und Impfzentrum können vorerst bleiben

Was die Messehalle in Schmarl betrifft, gebe es in der aktuellen Situation wenigstens einen „Vorteil“: Der Ausfall der Ostseemesse sorgt dafür, dass das Gelände erst einmal weiterhin für das Corona-Abstrich- sowie das Impfzentrum der Hansestadt zur Verfügung steht. Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze zahle die Stadt dafür Miete und sei darauf eingestellt, irgendwann eine Alternative finden zu müssen, sobald wieder Messebetrieb läuft. „Einen konkreten anderen Standort haben wir aber noch nicht, wir fahren da immer auf Sicht“, sagt Kunze.

Für das Wochenende 12. bis 14. März steht die Messe „Bauen und Sanieren“ noch im Kalender. „Derzeit halten wir noch daran fest“, sagt Veranstalter Arne Mengel aus Rostock. Im Oktober hätte er eine solche Messe in Schwerin durchgeführt und dabei gemerkt: „Nicht nur, dass sich die Aussteller gern präsentieren möchten, auch bei den Besuchern ist Bedarf da. Die Zahlen sind sogar gestiegen“, so Mengel. Er hoffe deswegen, dass sich für Rostock eine Lösung findet. „Noch ist für uns kein Handlungsdruck. Aber sobald der harte Lockdown weiter verlängert wird, müssen auch wir die Reißleine ziehen. Weil dann eine ordentliche Vorbereitung unmöglich wird“, so Mengel.

Noch keine Entscheidung über weitere März-Messen

Neben der Bau-Messe stehen im März noch mehr Veranstaltungen im Plan, zum Beispiel die „Camping und Caravaning“, die zeitgleich mit der „Boot und Angeln“ läuft, sowie Ende des Monats die „Tier und Natur in MV“. Laut Petra Burmeister seien dazu aber noch keine finalen Entscheidungen kommuniziert. Die Stadthallen- und Messe-Chefin geht davon aus, dass Publikumsveranstaltungen noch eine Weile nicht möglich sein werden. „Ich will und werde der Regierung da nicht vorgreifen. Aber so, wie es aussieht, wird das meinem Gefühl nach wohl im Februar und im März noch nichts werden“, sagt sie. Wichtig sei deshalb, dass der Impfprozess weiter in Gang komme.

Was die Veranstaltungsbranche betrifft, hätte auch das neue Jahr wenig aussichtsreich begonnen. Was Petra Burmeister freut, ist das große Verständnis bei den Gästen. „Wir sind ja auch am Telefon da, beraten und helfen bei Fragen“, sagt sie. Auch vor Weihnachten hätte die Stadthalle einen guten Ticket- und Gutscheinverkauf verzeichnet. „Das macht uns Mut. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Menschen daran glauben, dass schöne Veranstaltungen bald wieder möglich sind. Wir geben dafür alles, was wir können“, so Burmeister.

Von Claudia Labude-Gericke