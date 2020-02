Ostseemesse in Rostock: Ansturm auf Grundgesetz und Gemüsehobel

Rostock

Vor der Rostocker Hansemesse geht nichts mehr – und das an einem Mittwochvormittag: Autos stehen im Stau, der erste Parkplatz ist bereits geschlossen. Gerade wurde die 30. Ostseemesse eröffnet. Mehr als 40 000 Besucher erwarten die Veranstalter bis Sonntag. Die Hälfte scheint bereits den freien Eintritt am Tag der offenen Tür zu nutzen. Doch worin besteht der Reiz für die Gäste, was lockt sie jedes Jahr aus allen Landesteilen hierher? Ein Rundgang soll das Erfolgsgeheimnis lüften.

In der 10 000 Quadratmeter großen Messehalle stehen die Stände der über 220 Aussteller dicht gedrängt. Hier umherzuschlendern ist unmöglich, also rein in den Strom. Schon nach wenigen Schritten ist klar: Ein System, etwa thematisch geordnete Bereiche, scheint es nicht zu geben. Blumenzwiebeln, Schlüpfer, Pinzetten und Salamis werden nebeneinander angeboten. Ihre Händler buhlen lautstark um Aufmerksamkeit.

Auch das gehört zum Messeangebot: 2 Hemden für 8 Euro auf der Ostseemesse in Rostock Quelle: Juliane Schultz

„Komm ma’ ran hier!“

Jeder Verkäufer kultiviert dabei seinen eigenen Sprachstil. Die Anrede des Kunden ohne Artikel „Gerne probieren!“ oder „Ruhig anfassen!“ konkurriert dabei mit der Majestätsanrede „Na, wo wollen wir denn hin?“. Ganz Abgebrühte werden sofort vertraulich „Komm ma’ ran hier!“ Es folgt ein Trommelwirbel erstaunlicher Verkaufsargumente.

Im Nu weiß der Besucher: Magnesiumspray, Magnete und Rüttelplatten, das Stück für 1850 Euro, wirken im Prinzip gegen alles, das man auch mit Sport bekämpfen könnte – aber eben schneller und wissenschaftlich besser belegt. Das bunte Treiben ist durchaus unterhaltsam. Immer wieder bilden sich Trauben – etwa wenn Käse-Tommi seine Schnäppchen-Beutel zusammenstellt: „Nur heute sensationelle 10 Euro.“ Aus seinem Mund wirkt selbst die Nachricht „Dieser Käse reift von außen nach innen“ verkaufsfördernd.

„Jetzt mach ich was Verrücktes“

Gleich nebenan hängt eine Gruppe Rentnerinnen an den Lippen eines im Gesicht tätowierten Gemüsehobel-Repräsentanten, als würde Florian Silbereisen moderieren. „Der allein kostet bei QVC 22 Euro. Aber jetzt mach ich was Verrücktes“, kündigt er an, drückt den Zuschauern sein Produkt in die Hand und fährt fort, Gemüse zu hobeln. Dann hält er einen Julienne-Schneider in die Luft und zeigt damit auf ein abgegriffenes Kochbuch von Johann Lafer. Ehrfürchtiges Nicken, obwohl nicht klar wird, ob der Starkoch den Hobel überhaupt kennt. Auch er wird verteilt. Es folgt das Finale: Jeder Umstehende bekommt noch einen Rettichschneider aus Plastik geschenkt, dann wird kassiert: „Alles zusammen heute nur 20 Euro.“

Julienne-Schneider vor Deko-Buch auf der Hanse-Messe Quelle: Juliane Schultz

Wursttüten, Glätteisen und Fensterwischer

Echte Geschenke gibt es bei Ludger Junkerharlefeld. Der Mitarbeiter des Bundestages verteilt das Grundgesetz: „Es wird nachgefragt wie warme Semmeln, das ist für mich eine tolle Erfahrung.“ Als jemand ihn unsanft fragt, welche Partei er vertritt, überreicht Junkerharlefeld ihm freundlich die Broschüre: „Wie funktioniert Demokratie?“.

Ludger Junkerharlefeld ist Mitarbeiter im Referat Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Bundestags und mit einem Stand auf der Ostseemesse vertreten. Quelle: OVE ARSCHOLL

Schon gegen Mittag trägt fast jeder einen Beutel in der Hand. Kopfkissen, für die der Bruder von Herbert Grönemeyer wirbt, werden herausgetragen. Wursttüten, Glätteisen und Fensterwischer finden ihre Abnehmer. Die häufigsten Kaufargumente der Kunden lauten: „Ist mal was anderes“ und „Bei dem Preis kann man nichts falsch machen“.

Auch Pelz im Angebot: „Heute nur 1800 Euro“

Dabei ist keineswegs alles spottbillig. Irmgard Emmerich hat neben Lederjacken auch Pelz im Angebot. 2950 Euro kostet ein Poncho aus Silberfuchs. Normalerweise. Heute, zur Eröffnung der Ostseemesse nur 1800 Euro.

Irmgard Emmerich verkauft Lederjacken und Mäntel in allen möglichen Farben. Selbst Pelz ist wieder gefragt. Quelle: OVE ARSCHOLL

