Sievershagen

Auch so kann der Lockdown aussehen: Auf dem Parkplatz vor dem Ostseepark herrscht reger Verkehr. Drinnen das gleiche Bild: Die Kassiererinnen im Real haben gut zu tun, obwohl es ein normaler Vormittag mitten in der Woche ist. Kleinere Shops in der Nähe profitieren von stetigem Kundenstrom, den der Ankermieter Real erzeugt.

„Wäre unser Geschäft am anderen Ende, könnte ich zumachen“, sagt Christiane Och. Von ihrer Theke aus hat die Angestellte eines kleinen E-Zigarretten-Geschäfts den Eingang ständig im Blick. Weil sie „Waren des täglichen Bedarfs“ anbietet, darf ihr Laden öffnen – im Gegensatz zu den meisten anderen der insgesamt 70 Geschäfte.

Voller Parkplatz, verwaiste Gänge

Mit jedem Meter weg vom Real-Markt wird es ruhiger und leerer. Vor der Apotheke steht noch eine kleine Schlange. Am anderen Ende der großen Shopping Mall wartet ein Mitarbeiter von Media Markt auf Kunden, die vorbestellte Waren abholen. Ansonsten sind die Gänge verwaist.

Mehrere Mieter des Einkaufszentrums befinden sich in Insolvenz-, beziehungsweise Schutzschirmverfahren: der Spielehändler Spiele Max, die Friseurkette Klier und Adler Mode. Bei Klier sollen bundesweit Filialen geschlossen werden, welche, ist noch unklar. Für die Filialen in größeren Einkaufszentren sehe es gut aus, heißt es. Adler steht unterdessen offenbar vor dem Verkauf, das Unternehmen rechnet weder mit Schließungen noch mit Entlassungen, gab es kürzlich bekannt.

Überall stehen die Zentren, die seit November keine Kunden mehr empfangen dürfen, genauso wie die Läden in den Innenstädten unter Druck. Das Schweriner Schlosspark Center reduzierte für Händler bereits die Miete, um sie zu halten. Bereits kurz nach dem ersten Lockdown kurz nach dem vergangenen Frühjahr soll es hier erste Insolvenzen gegeben haben.

Geschäfte hängen Frühjahrskollektion auf

Im Ostseepark läuft es offenbar besser. „Bisher hat es weder Kündigungen von Mietverträgen noch Geschäftsaufgaben gegeben“, teilt ein Sprecher der in Düsseldorf sitzenden Centerverwaltung MEC mit, die zum Handelskonzern Metro gehört. Ob auch hier schon Mieten gesenkt wurde, will das Unternehmen nicht sagen. Aber man unterstütze die Mieter „im Rahmen unserer Möglichkeiten“.

Trotz fehlender Kundschaft sind hinter den Scheiben der geschlossenen Läden Angestellte zwischen den Regalen zu sehen. Auch bei Adler Mode wird umgeräumt. „Wir wechseln die Ware und hängen die Frühjahrskollektion auf“, sagt eine Verkäuferin bei Camp David. Gelegentlich kommen Kunden vorbei, um telefonisch oder im Internet bestellte Ware abzuholen.

60 Prozent weniger Umsatz

In der Buchhandlung Teichert wartet zur gleichen Zeit Verkäufer Paul Hermann auf Kunden. Der Umsatz sei in den vergangenen Monaten um 60 bis 70 Prozent geschrumpft.

Am anderen Ende des Centers hat Imbissverkäufer Mohammed Alskkefe gerade viel zu tun. Es ist Mittagszeit, eine kleine Schlange hat sich vor dem Tresen von „El Waleed“ gebildet. Der Eindruck täuscht. „Es ist viel weniger los als sonst“, meint Alskkefe. Durch den Lockdown bleiben viele Kunden weg. Er selbst ist in Kurzarbeit, die Hälfte der Zeit sitzt er zu Hause. „Ich hoffe, dass das bald vorbei ist“.

Ob und wie sich der Ostseepark durch den langen Stillstand verändern wird, ist für die Düsseldorfer Verwaltungszentrale noch völlig offen. Das könne „derzeit niemand beurteilen. Grundsätzlich ist Handel immer im Wandel“, so der Sprecher.

Nach monatelanger Zwangsschließung zeichnet sich für den Handel in Mecklenburg-Vorpommern jedoch nach dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch Besserung ab. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am frühen Donnerstagmorgen in Schwerin mitteilte, dürfen Läden vom 8. März an für angemeldete Kunden wieder öffnen. Die Zahl der Zutrittsberechtigten ist abhängig von der Ladengröße.In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 seien weitergehende Öffnungen auch ohne Anmeldungen möglich. Dies trifft derzeit bereits auf die Hansestadt Rostock sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische-Seenplatte zu.

Von Gerald Kleine Wördemann