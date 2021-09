Spätestens Anfang 2022 soll das Ostseestadion den Besitzer wechseln: Am Sonntag sollen die Mitglieder des FC Hansa Rostock den Grundsatzbeschluss fassen, ob der Verein sein „Wohnzimmer“ an die Stadt verkaufen darf. Warum die Stadt weniger als geplant zahlen will, wie viel Hansa künftig an die Stadt überweisen muss und warum Vorstandschefs Marien dennoch für den Deal wirbt.