Ostseestadion vor dem Verkauf: Unter diesen Bedingungen will Rostock zuschlagen

Während die Kicker des FC Hansa Rostock am Mittwoch hunderte Kilometer entfernt in Leipzig ein Pokalspiel ablieferten, diskutierte die Bürgerschaft in Rostock über die Zukunft ihrer Heimspielstätte. Am Ende war klar: Claus Ruhe Madsen (parteilos) darf mit dem Verein über den Kauf des Ostseestadions verhandeln. Die Bürgerschaft erteilte dem Oberbürgermeister in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich grünes Licht für die Gespräche, legte aber auch Bedingungen fest.

Hansa-Pacht soll Refinanzierung dienen

So soll der Ankauf der Arena nur zum amtlichen Verkehrswert erfolgen. Wie hoch der ist, wird ein Gutachten klären, das nicht vom Verein beauftragt, sondern durch den Gutachterausschuss der Hansestadt erstellt wird. Eine konkrete Summe oder Obergrenze wurde bei der aktuellen Diskussion nicht genannt. Zuletzt standen zwölf Millionen Euro im Raum. Fest steht aber bereits, dass Rostock das Stadion nur kauft, wenn es frei von Lasten, also auch von Grundschulden ist.

Klar ist auch: Der Kredit, der für den Stadionkauf nötig ist, soll nicht zulasten anderer Projekte gehen. Und der FC Hansa muss für die Nutzung eine „angemessene Pacht“ zahlen, die mindestens kostendeckend ist und zudem zur Refinanzierung des Stadion-Kaufs genutzt werden soll. Ersten Berechnungen zufolge soll die Höhe der Pacht aber so sein, dass sie für den Verein eine Entlastung bedeutet, heißt es in einer entsprechenden Verwaltungsvorlage.

Auf Antrag von SPD und Grünen wurden zudem weitere Prämissen für die Verhandlungen festgelegt: Zum Beispiel, dass ein möglicher Kauf „ohne Gewinne von bisherigen privaten Investoren erfolgt, wobei eine marktübliche Verzinsung ohne Risikoaufschlag nicht als Gewinn angerechnet wird“.

Vorgaben zur Fanarbeit, Verkehr und zum Geschirr

Immer wieder wurde in der Vergangenheit auch das Verhalten randalierender Hansa-Chaoten thematisiert. Grüne und SPD wollten deshalb gern einen entsprechenden Punkt mit aufnehmen. Demnach hätte sich Hansa verpflichten sollen, dauerhaft mehr in die Fanarbeit zu investieren, um Ausschreitungen inner- und außerhalb des Stadions zu minimieren. Das grundsätzliche Anliegen wurde zwar von der Bürgerschaft geteilt, fand aber am Ende keinen Eingang in die Beschlussvorlage.

Dafür wurde die Verkehrsbelastung des Hansaviertels von den Fraktionen mit bedacht. So soll sich Hansa im Fall eines Stadionkaufes verpflichten, bei Verbleib in der Liga sowie Auf- oder Abstieg einen Kombivertrag mit dem Verkehrsverbund abzuschließen. Dadurch könnten Fans ihre Eintrittstickets auch als Fahrkarte für den Nahverkehr nutzen. Zudem soll Hansa zusammen mit Stadt und Polizei ein Verkehrskonzept erarbeiten, um das Falschparken auf ein Minimum zu reduzieren und die Belastungen für das umliegende Wohnviertel zu verringern.

Und noch ein nachhaltiger Punkt wurde von der Bürgerschaft bereits jetzt festgelegt: Kommt es zum Kauf, wird im gesamten Stadion künftig nur noch Mehrweggeschirr verwendet.

Fördert das Land die Sanierung?

Ein wichtiger Punkt bei der bisherigen Debatte zum Stadionkauf war auch der Zustand der Arena: Technik, Bausubstanz, Ausstattung – die Liste der notwendigen Investitionen ist lang. Und Rostock will diese Kosten nicht alleine tragen. Eine Förderung der Sanierungsmaßnamen durch das Land sei bereits in ersten Gesprächen mit Schwerin angedeutet worden. „Seitens des Landes ist eine wohlwollende Prüfung zugesichert worden“, heißt es im Beschlusspapier, mit dem Madsen nun in die Verhandlungen geht.

