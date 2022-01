Klettern, wandern und campen: Matthias Luther bestieg einst den Kilimandscharo und öffnete 1993 das Outdoor-Geschäft „Nordcamp“ in der Langen Straße in Rostock – jetzt übergibt der 65-Jährige den Laden an seine Tochter. Warum er vom Onlineverkauf nichts hält und dem Einzelhandel eine Zukunft voraussagt.