Darauf hatten Rostocker Sportfans lange gewartet: Seit November konnte in den Fitnessstudios der Hansestadt nicht mehr trainiert werden. Das „McFit“-Studio in Rostock startete am Samstag eine Außentrainingsfläche auf dem Parkplatz. Und die wurde trotz Auflagen und Minusgraden gut genutzt. Damit ist jetzt allerdings Schluss.