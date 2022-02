Rostock

Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten bauen ihren Werksverkauf massiv aus. Gerade einmal 15 Quadratmeter misst bislang die Verkaufsfläche des kleinen Ladens am Produktionsstandort in Hinrichsdorf. „Am Wochenende stehen hier die Leute Schlange“, sagt Geschäftsführer Tobias Blömer (44). Der neue Laden soll mit 250 Quadratmetern deutlich größer ausfallen, eine eigene Zufahrt und eigene Parkplätze bekommen. Ein Outlet für Wurst-Fans, könnte man sagen. Geplant sind Schauvorführungen für Gruppen und ein vergrößerter Gastronomiebereich.

Über die Fleisch- und Wurstbranche wird zurzeit „viel Negatives geredet“, sagt Blömer, nach dem Motto: „Alles Vegetarische ist gut, Fleisch ist böse“. Der neue Werksverkauf soll zu mehr Verständnis und Transparenz beitragen. „Wir wollen mehr experimentieren“, erklärt der Unternehmenschef. Produkte, die noch nicht im Handel sind, soll es hier geben, „Nullserien“ von neuen Wurst-Varianten der „Rostocker“, bei denen die Mitarbeiter neue Rezepte ausprobieren. Das gebe es auch schon im bisherigen Werksverkauf, soll aber noch weiter ausgebaut werden.

Schon am früheren Standort im Bramow war der Werksverkauf zu DDR-Zeiten beliebt, erinnern sich ältere Rostocker. Auch weil es hier Sachen zu kaufen gab, die in den normalen Läden nicht zu bekommen waren. Das neue Verkaufsgebäude soll 2023 fertig sein, abhängig davon, wie lange die Behörden für die Baugenehmigung brauchen. Einen siebenstelligen Betrag will das Unternehmen investieren, das Gebäude soll in nachhaltiger Bauweise errichtet werden mit viel Holz und Glas. Wirtschaftlich trägt der Werksverkauf bislang einen kleinen Teil zum Ergebnis bei – rund fünf Prozent des Gesamtumsatzes erzielt das Unternehmen mit dem Direktverkauf an die Rostocker Kundschaft.

Tobias Blömer und Verkäuferin Karina Bader stehen im Werksverkauf der Rostocker Fleisch- und Wurstwarenfabrik „Die Rostocker“. Quelle: Ove Arscholl

Rostocker Wurst beliefert alle Supermarkt-Ketten

35 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren stellen die 180 Mitarbeiter durchschnittlich am Tag her. Die Produkte unter dem Markennamen „Die Rostocker“ werden an alle Handels- und Discounter-Ketten geliefert, ein Teil der Waren geht in den Export nach Polen und weitere osteuropäische Länder sowie nach Skandinavien. „Wir wachsen jedes Jahr“, erklärt Blömer. Im Schnitt kamen die vergangenen Jahre jeweils rund zehn neue Mitarbeiter dazu. Die zu finden, wird allerdings immer schwieriger.

Das Unternehmen sucht auch im osteuropäischen Ausland. Branchenfremde Mitarbeiter werden selbst ausgebildet, es gibt außerdem firmeneigene Deutschkurse. Demnächst fängt in Hinrichsdorf sogar eine Chinesin an. Der Kontakt kam über eine Agentur zustande, berichtet Blömer. Wegen Corona zieht sich der Vertragsbeginn allerdings noch hin.

Lieferschwierigkeiten bei Folien und Etiketten

Von negativen Auswirkungen der Pandemie blieben die Rostocker bisher verschont. Der Umsatz blieb stabil. „Aber wir spüren es jetzt, mit Verspätung“, sagt der Geschäftsführer. Vor allem beim Verpackungsmaterial seien viele Lieferketten zusammengebrochen. Manches sei kaum noch oder nur noch sehr schwer zu bekommen. Die Lieferzeit für Folie, die mit umweltfreundlichen Wasserfarben bedruckt werden kann, beträgt mittlerweile 20 Wochen, vor der Pandemie waren es vier.

Die Mitarbeiter im Einkauf sind mittlerweile damit beschäftigt, das Rohmaterial für die Lieferanten des Unternehmens zu organisieren, damit diese in Zukunft noch liefern können, Etiketten beispielsweise. Auch bei Naturdärmen gebe es gerade Engpässe, weil in Neuseeland derzeit keine Schafe mehr geschlachtet und exportiert werden.

Vegane Rostocker Wurst wird so schnell nicht kommen

Würste und Fleischprodukte ohne Fleisch werden in absehbar Zeit nicht die Rostocker Werkshallen verlassen. Während Branchengrößen wie „Rügenwalder Mühle“ immer neue vegane Ersatz-Produkte auf den Markt werfen, die wie Wurst und Fleisch aussehen, ohne es zu sein, wirkt Blömer nicht so begeistert. „Wir arbeiten in der Firmen-Gruppe in dieser Richtung an ein, zwei Produkten“, erklärt der Geschäftsführer. Ob und wann davon etwas in den Läden oder im Werksverkauf landet, ist noch völlig offen. Eher geben werde es Würste mit reduziertem Fleischanteil.

Zu der mittelständischen Firmengruppe, die von Tobias Blömer und zwei Brüdern von ihm geleitet wird, gehören Standorte in Sachsen-Anhalt, Anteile an einem Schlachthof in Niedersachsen, ein Zerlegewerk in Vorland bei Grimmen sowie die traditionsreiche Berliner Imbisskette „Maximilian“.

Von Gerald Kleine Wördemann