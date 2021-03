Rostock

Corona hatte genug Aufmerksamkeit, jetzt sollen Rostockerinnen und Rostocker der Pandemie die Show stehlen – mit lustigen Lockdown-Videos und -bildern, die sie mit dem Smartphone aufnehmen und auf Instagram teilen. Dazu ruft die Kampagne „PANDEme“ auf. Sie lockt mit doppeltem Gewinn: Spaß und Preise. Denn wer online mit Gute-Laune-Storys Aufsehen erregt, wird belohnt.

Die Idee zur Aktion hatte Doreen Schicht. „Der Alltag ist in den vergangenen Monaten oft trist gewesen. Aber die Welt sollte bunt bleiben – trotz aller Beschränkungen“, sagt die Steuerberaterin. Zusammen mit einem Freund habe sie beim Tennis darüber philosophiert, wie man dazu betragen könnte. Heraus kam PANDEme.

So funktioniert die Aktion

So funktioniert’s: Jeder, der mitmachen möchte, findet auf dem Instagram-Account @hellopandeme den „Machwasdraus“-Story-Filter (im Highlight „Filter“) und kann damit eine Insta-Story zu einem vorgegebenen Wochenthema basteln. Hier gilt: je lustiger, desto besser – schließlich soll die Aktion gute Laune verbreiten und zeigen, wie man der Pandemie kreativ ein Schnippchen schlägt.

Ist die Story fertig, wird sie mit dem Hashtag #staypositive und @hellopandeme verlinkt und geteilt. Wer mit seinen Fotos oder Videos Preise im Gewinnspiel abstauben möchte, stellt sein Instagram-Profil auf öffentlich. So kann die interne Jury das Video sehen, reposten und unter allen Teilnehmern den jeweiligen Wochensieger auswählen. Dieser wird per Direct-Message benachrichtigt. Wichtig: Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Rostock oder Umgebung haben.

Sechs Wochen, sechs Themen und viele Preise

Seit Anfang März läuft die von der Marketingagentur Lakör gestaltete Kampagne und soll insgesamt sechs Wochen dauern. Die bisherigen Storys können sich sehen lassen. Von süßen Kätzchen und Hunden über Kuschelei mit XL-Teddy bis hin zu akrobatischen Einlagen im Garten ist alles dabei. In der aktuellen Woche sind Ideen rund ums Thema Wellness gefragt. Ob Selfie mit Gurkenmaske oder Clip vom Abtauchen in der Badewanne: Hauptsache kreativ. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für vier Tage im Surfcamp von Supreme Surf und ein Candle-Light-Dinner im Kurparkhotel Warnemünde.

Auch der Rest der zugewinnenden Preise ist hochwertig: Vom Retrobike bis zu Gutscheinen fürs Möbelhaus oder Gartencenter – Unternehmen und Einzelsponsoren haben sich nicht lumpen lassen, um die Aktion zu unterstützen. Das soll – neben der Aussicht auf Spaß – zusätzlicher Anreiz sein und möglichst viele Menschen zum Mitmachen bewegen, erklärt Doreen Schicht.

Monstie-Hüte für kreative Köpfe

In der finalen Aktionswoche dürften wohl vor allem Eltern die Smartphones zücken. Dann wird die beste Story mit zwei Monstie-Hüten prämiert. Die kunstfellbesetzten Kinder-Hüte hat Bodypainterin Claudia Kraemer kreiert und gesponsert. „Sie sind gewissermaßen meine Pandemie-Geschichte.“

Als mit dem ersten Lockdown Veranstaltungen und damit Aufträge im Körperbemalen wegfielen, suchte die Rostockerin eine kreative Alternative – und kam auf die Idee, lustige Kopfbedeckungen zu gestalten. „Meine Tochter war meine Inspiration.“ Demnächst soll ein PANDEme-Gewinner Spaß an den Hüten haben. Ihr gefalle, dass die Kampagne Menschen anrege, sich auf Positives zu konzentrieren und zu erkennen. „Die Aktion ist toll, denn sie zeigt uns, was alles geht, und nicht, was gerade nicht möglich ist.“

Und wer sich im Lockdown doch gehen lassen hat, dem hilft vielleicht der Preis, den Cornelia Fritzsche vom Rostocker Heil- und Bewegungszentrum (Hubz) für PANDEme zur Verfügung stellt: Gutscheine für Ernährungs- und Bewegungskurse.

Weitere Infos unter www.pandeme.de

Von Antje Bernstein