Paar beging fast 80 Straftaten in Güstrow und Rostock

Güstrow/Rostock

Am Donnerstag, 28. Januar, beginnt vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen Martin R. (35) und Aline H. (34). Die Anklageschrift ist lang: Das Paar steht wegen schweren Bandendiebstahls, gewerbs- und bandenmäßigen Computerbetruges, gewerbs- und bandenmäßiger Untreue sowie Beihilfe dazu, wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht.

Sie sollen vorwiegend in Güstrow und Rostock in der Zeit von Juli 2019 bis März 2020 gemeinsam mit der Tochter der Angeklagten regelmäßig Diebstähle, Betrügereien und andere Vermögensdelikte begangen zu haben, um sich ihren Lebensunterhalt, Urlaubsreisen und den Erwerb eines Autos zu finanzieren.

Zusammen fast 80 Straftaten begangen

Martin R. soll in dieser Zeit 34, die Angeklagte Aline H. 37 Straftaten begangen haben. So sollen sie unter anderem im Ikea-Markt in Rostock und im Netto-Markt in Güstrow Handtaschen von Kunden entwendet haben. Zudem sollen sie wiederholt gestohlene EC-Karten zum Abheben von höheren Geldbeträgen und zur Bezahlung von Einkäufen verwendet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen außerdem vor, sich das Vertrauen einer Rentnerin erschlichen zu haben, um Zugriff auf ihr Ersparnisse zu erhalten. Sie sollen mit ihrer EC-Karte wiederholt Bargeld abgehoben und Einkäufe begleichen haben. Die Rentnerin soll auf diese Weise mehr als 10 000 Euro verloren haben. Der Angeklagte Martin R. befindet sich seit August 2020 in Untersuchungshaft.

