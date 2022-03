Paketbote rast in Rostocker Vorgarten – Totalschaden

Rostock

Ein mit Drogen berauschter Paketauslieferer hat am Dienstagvormittag im Rostocker Ortsteil Biestow einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 10.15 Uhr im Sildemower Weg zugetragen. Der 34-Jährige war mit seinem VW Crafter offenbar mit zu hohem Tempo in einer verkehrsberuhigten Zone unterwegs, in der eigentlich nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.

Zunächst streifte er ein anderes Fahrzeug und schleuderte anschließend in den Vorgarten eines Grundstückes. Dabei beschädigte er große Teile in einem Außenbeet, unter anderem überfuhr er mehrere größere Feldsteine. Das Paketfahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und erlitt einen Totalschaden im Wert von rund 17 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zwar schlug ein Alkoholtest nicht an, dafür jedoch ein Drogenvortest. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ/str