„Los Mama – komm’ schon!“, ruft der kleine Milan auf dem Parkplatz vor dem Joho-Park und zieht am Arm von Maria Seefeld. „Wir müssen da jetzt endlich rein.“ Da – das ist die große Pandino-Spielwelt, die am Dienstag nach einer Komplett-Modernisierung wiedereröffnet wurde. „Wir haben davon über Facebook erfahren“, sagt Seefeld, die sich mit ihren Söhnen Milan (6) und Joel (10) extra aus Rostock auf den Weg nach Bargeshagen gemacht hat. „Es ist so schön, dass es hier wieder losgeht.“

Findet auch Stefan Karow: „Wir sind froh, dass wir jetzt endlich starten können“, sagt der Leiter des Joho-Parks. „Dabei haben wir nicht nur das reine Spielen und die Gastronomie im Blick – wir wollen das Ganze ein bisschen anders angehen.“ Auf mehr als 3200 Quadratmetern kann der Nachwuchs im Pandino spielen, toben und Abenteuer entdecken.

Zum Angebot gehören unter anderem der sechs Meter hohe Kletterparcours, neue Hüpfburgen, eine neue Trampolin-Anlage, sogenannte Donut-Glider und ein Ninja-Warrior-Parcours, in dem der Nachwuchs auch bei Wettbewerben Ausdauer und Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann.

Angebote sollen hochwertig und professionell sein

„Allein für diesen Bereich stellen wir Trainer ab, die mit den Kindern mitlaufen und bei Bedarf den Parcours erklären“, sagt Karow. „Wir wollen hier hochwertig und professionell arbeiten.“ Dieses Credo gelte nicht nur für die Spielwelt, sondern für den gesamten Joho-Park, macht Karow deutlich: „In der Bolz-Arena werden aktuell 60 Kinder von fünf Trainern betreut – dieser Bereich hat sich seit Dezember 2019 sehr gut entwickelt.“

Dazu soll neben dem Pandino im August auch das Fitnessstudio wiedereröffnet werden. „Wir arbeiten hier unter anderem mit Krankenkassen zusammen“, erklärt der Park-Leiter. „Denn das Hauptthema ist Bewegung – gerade auch nach dieser inaktiven Corona-Zeit.“ In diesem Zusammenhang gebe es bereits eine enge Zusammenarbeit mit dem SV Parkentin, macht Stefan Karow deutlich: „Das fängt schon im Kindergartenbereich an – daraus können sich viele Synergien ergeben.“

Die Modernisierung der Pandino-Spielwelt ist der dritte Streich von Investor Jonas Holtz am Standort des früheren Sportparks Barge. Im Dezember 2018 hatte der Geschäftsführer der HK Solartec GmbH den gesamten Komplex am Admannshäger Damm gekauft – und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Im August 2019 eröffneten die Basketballer der Rostock Seawolves in Bargeshagen ihren eigenen Trainingsstützpunkt, seit Dezember des gleichen Jahres rollt in der Bolzarena auf zwei Fifa-zertifizierten Indoor-Kunstrasenplätzen der Ball.

Ganzheitliches Konzept mit gesünderer Ernährung

Zum ganzheitlichen Konzept gehöre auch eine gesündere und nachhaltigere Ernährung, macht Stefan Karow deutlich: „Es müssen eben nicht immer nur Pommes und Chicken Nuggets sein – wir setzen in erster Linie auf Pasta, Pizza und Salate, auf frische und regionale Produkte.“ Darüber hinaus sorge eine Donut-Maschine für frischen Krapfen-Nachschub.

Im Mittelpunkt des Geschehens solle aber weiterhin der Pandino-Bär stehen, stellt Karow klar: „Gerade bei Kindergeburtstagen sorgt unser Maskottchen auch künftig für Animationen und gemeinsame Tanzeinlagen.“ Aktuell 17 Mitarbeiter kümmern sich in der Spielwelt um kleine und große Besucher: „Wir suchen derzeit in allen Bereichen nach Personal – aber wer in der Branche macht das in diesen Tagen nicht.“

Für eine bessere Orientierung und auch aus Hygienegründen gehe es im Spiel- und Gastrobereich ab sofort komplett bargeldlos zu, erklärt Stefan Karow: „Die Kinder bekommen Bändchen, auf die am Eingang ein bestimmter Betrag geladen werden kann – so können Eltern schon im Vorfeld entscheiden, wie viel Geld ihr Sprössling für spezielle Angebote zur Verfügung hat.“ Das Guthaben könne aber jederzeit bei Bedarf erweitert werden, sagt Karow und stellt klar: „Bis auf die neuen Bumper Cars und Baby Rides ist die Nutzung aller anderen Spielgeräte ohnehin im Eintrittspreis enthalten.“

Apropos: Die Bumper Cars – eine coolere Variante der Autoscooter – haben dem kleinen Milan letztlich am besten gefallen. Zum Abschluss dieses gelungenen Pandino-Tages lässt sich der Rostocker mit Bruder Joel und Mama Maria eine Pizza schmecken. „War richtig toll hier“, meint der Sechsjährige und strahlt. „Und wann kommen wir wieder?“

