Papendorf

Mikrofone, Kabel und diverse Klanginstrumente zieren Eingangshalle und Salon der Villa Papendorf im Landkreis Rostock. Rund um den Steinway-Flügel hat Musiker Axel Meier zahlreiche Instrumente aufgebaut, die er von Berlin mit in die Hansestadt gebracht hat: Marimbaphon, Vibraphon, ein riesiger Gong, ein Drum-Set inklusive diverser Schlägel sowie unzählige Rasseln. An einem Metallständer hängen Windspiele aus Glöckchen und anderen Materialien, wie zweckentfremdeten Schraubenschlüsseln. „Die klingen einfach gut“, sagt Meier und lacht.

Bei seinem aktuellen Projekt ist Experimentierfreude gefragt: In der Jugendstilvilla nimmt der 31-Jährige zurzeit die Musik zu dem Wasserwander-Roadmovie „Alaska“ auf, das 2023 in die Kinos kommen soll. Gedreht hat die rund eine Million Euro teure Produktion, die im vergangenen Jahr für den Deutschen Drehbuchpreis nominiert war, der Rostocker Regisseur Max Gleschinski gemeinsam mit einer Berliner Produktionsfirma und dem ZDF.

„Die Musik soll den Film unterstützen, ohne die Bilder zu überladen“

Im Mittelpunkt steht Protagonistin Kerstin (Christina Große): Nach dem Tod ihres pflegebedürftigen Vaters findet die schweigsame Mittvierzigerin bei einer Kajaktour auf den Mecklenburgischen Seen langsam zurück ins Leben. Gerade als sie beginnt, sich in eine andere Camperin, Alima (Pegah Ferydoni), zu verlieben, taucht ihr entfremdeter Bruder Thomas (Karsten Antonio Mielke) mit seiner Frau Nina (Milena Dreißig) auf und will seine Schwester zur Rede stellen, weil diese ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt.

Musiker Axel Meier, der an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) Schlagzeug studiert hat, kennt inzwischen jede Szene genau: „Ich habe den Film so oft, gesehen, dass ich fast alles mitsprechen kann“, sagt er und lacht. Behutsam versucht er zu erspüren, welche Szenen sich mit Musik verstärken lassen, welche für sich stehen und welcher Sound für die jeweilige Stimmung im Film der richtige ist. „Die Musik soll den Film unterstützen, ohne die Bilder zu überladen“, sagt er. „Für eine schöne Szene muss ich eine Melodie finden, die den Moment unterstreicht, ohne die Stimmung ins Kitschige kippen zu lassen.“

Von Freude bis Unbehagen – für jede Emotion die passende Musik

Mit der Musik könne der Betrachter auf überraschende Wendungen vorbereitet, eine Stimmung verdichtet oder eine Spannung aufgebaut werden. Ob Leichtigkeit oder Melancholie, Freude, Wut, Angst oder diffuses Unbehagen – für alle Emotionen hat Meier die passenden Klänge. Mit einem aufgeschnittenen Flummi, den er auf einen Schlägel gespießt hat, reibt er sanft über seinen großen Gong. „So lässt sich ein bedrohlicher Klang erzeugen“, sagt der 31-Jährige.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei komme es oft auf feinste Nuancen an: „Das kann ein feines Zirpen oder der Klang von ein paar Glöckchen sein, die man unter die Szene legt.“ Mit seinem Aufnahmetischchen, auf dem sein Laptop steht, schiebt er zwischen rund 20 Mikrostationen hin und her: „Wenn ich nicht weiter weiß, lasse ich mich von den Räumen und den Instrumenten inspirieren“, sagt Meier.

Mehr als 60 Tonspuren hat er unter den Film gelegt, die teilweise allein oder im Zusammenklang zu hören sind. Das hat auch praktische Gründe: „Schließlich kann ich nur ein Instrument und eine Stimme gleichzeitig spielen“, sagt Meier. Bei seiner Arbeit ist vor allem Geduld gefragt: „Für eine 20 Sekunden lange Szene kann ich auch schon mal zwei Stunden herumexperimentieren“, verrät der Musiker, der bereits die musikalische Vertonung von Gleschinkis Spielfilm-Debüt „Kahlschlag“ (2020) übernahm. Doch das Ergebnis sei es Wert: „Es ist jedes Mal wieder ein spannender Moment, wenn man den Film zum ersten Mal mit Zuschauern auf der großen Leinwand sieht.“

In diesem Jahr sind acht Konzerte in der Villa Papendorf geplant

Dass er die Villa kostenfrei nutzen könne, sei für ihn ein Glücksfall. „Gerade die jungen Künstler haben durch Corona sehr gelitten. Deswegen wollte ich etwas tun, um die Branche zu fördern, damit sie am Leben bleibt“, sagt Hausherr Olav Killinger, der 2007 die Jugendstilvilla seines Urgroßvaters zurück in den Familienbesitz holte, sie denkmalgerecht sanieren ließ und seit 2012 mit hochkarätigen Konzerten und Lesungen belebt.

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden in der Villa, in der sich zuvor Stars wie Martina Gedeck, Gudrun Landgrebe, Bruno Ganz und Esther Schweins die Klinke in die Hand gaben. 2017 machten Insolvenzgerüchte die Runde in Rostock, die Killinger damals vehement abwiegelte, aber finanzielle Engpässe einräumte.

Konzerttermine in der Villa Papendorf Infos zu Konzerten und Lesungen in der Villa Papendorf gibt es unter: www.villa-papendorf.de Infos zu den Projekten des Musikers Axel Meier gibt es unter: www.axlmeier.wordpress.com

Mehr als eine halbe Million Euro habe er zwischen 2012 und 2017 dazugeben müssen, sagt Killinger heute. Ursache seien hohe Gagen und zu wenige verkaufte Karten – vor allem im Bereich der Konzerte, die oft nur zu 60 Prozent ausgelastet gewesen seien. „Es waren einfach zu viele Veranstaltungen in einem zu knappen Zeitraum“, sagt er. Nach einer dreijährigen Pause seien die Konzerte 2021 wieder angelaufen: „Jetzt kalkuliere ich anders. Am Ende muss auf jeden Fall eine schwarze Null stehen“, so Killinger.

Statt 43 Veranstaltungen wie 2015, will er künftig auf acht Veranstaltungen im Jahr setzten. Dazu zählen in diesem Jahr unter anderem ein Konzert mit Pianist Matthias Kirschnereit (3. April) sowie Lesungen mit der Schauspielerin Gudrun Landgrebe (2. April) und dem Schauspieler Charles Brauer (20. Mai).

Von Stefanie Büssing