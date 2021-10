Papendorf

Kaum zu glauben: Nach sieben Jahren der Planung, Diskussion und schließlich Einigung hat am Freitag der erste Spatenstich für die neue Sporthalle in Papendorf stattgefunden. „Es ist wirklich schön, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Thomas Witt (45), Vorsitzender des Schul- und Bauausschusses und Bürgermeister von Ziesendorf, erleichtert. Spätestens Anfang 2023 soll die neue Halle fertig sein.

Das Besondere an dem Projekt – es ist ein Bau für die Schüler aus insgesamt fünf Gemeinden: Papendorf, Stäbelow, Kritzmow, Pölchow und Ziesendorf. „Ich freue mich riesig, dass für unsere Schule dann zukünftig wieder vernünftig Sportunterricht stattfinden kann“, sagt Papendorfs Bürgermeister Jürgen Ahrens. Die Alte sei schon mehr als 30 Jahre alt. Sie entspricht schon lange nicht mehr den erforderlichen Anforderungen an Größe und Bausubstanz. „Erst vor Kurzem hatten wir ein undichtes Dach“, sagt Jürgen Ahrens.

Sporthalle wird auf Pfählen gegründet

War die Schule sowie auch die Sporthalle damals für etwa 200 Schüler und Schülerinnen ausgelegt, sind es heute mittlerweile mehr als 600 Jungen und Mädchen an der Warnowschule. „Daher sind für die neue Halle auch mindestens zwei Spielfelder wichtig“, betont Jürgen Ahrens. Die wird es dann auch geben. Sportlehrerin Romina Dethloff (32) kritisierte jüngst: „Das ist keine Sporthalle, sondern ein Sportraum. So wie der Sportunterricht im Rahmenplan des Landes steht, kann er hier nicht durchgeführt werden.“

Doch nun rückt das Ziel immer näher. Gingen alle Beteiligten im Sommer noch davon aus, dass es mit den Bauarbeiten erst im kommenden Frühjahr losgehen kann, wird nun doch schon gestartet. Da das Gebiet an der Warnow feucht und sumpfig ist, wird die neue Halle auf Pfählen gegründet. „127 Pfähle aus Stahlbeton werden ab November unterschiedlich tief gegründet“, sagt Julian Niewelt (35), Architekt von der AIB Bauplanung Nord GmbH. Die Grundfläche der Halle wird rund 1450 Quadratmeter betragen. „Die Halle kann mit einem Vorhang in zwei Übungseinheiten getrennt werden“, sagt Julian Niewelt. Eine Herausforderung werde die Anfahrt zur Baustelle: „Die Straße ist eng und dann gibt es auch noch eine Brücke.“

Die Baustelle bringt auch für Anwohner Einschränkungen mit sich: „Den beengten Verkehrsverhältnissen im Bereich An der Ziegelei/Holzdamm wird durch die Einrichtung einer temporären Verkehrsregelung Rechnung getragen. Um die Begegnung der großen Baufahrzeuge an den besonderen Engstellen dieses Straßenabschnittes zu unterbinden, wird eine Ampelregelung, die wochentags von Montag bis Freitag in Betrieb ist, installiert“, heißt es aus dem Amt Warnow-West.

Fördermittelbeträge für Halle noch mal erhöht

Die jahrelange Uneinigkeit der fünf Gemeinden im Landkreis wird teuer. Mit 5,9 Millionen Euro wird derzeit für den Neubau geplant. Das ist fast doppelt so viel, wie zu Beginn der Planungen. „Als wir gestartet sind vor sieben Jahren, waren wir noch bei 3,2 Millionen Euro“, sagt Thomas Witt. Die Kosten, die auf die kleinen Gemeinden zukommen, sind also enorm. Den größten Anteil trägt Papendorf mit 1,65 Millionen Euro, Ziesendorf muss etwa eine Million Euro zahlen, Pölchow rund 670 000 Euro, Kritzmow rund 740 000 Euro und Stäbelow an die 320 000 Euro.

Noch im Juni berichtete Kritzmows Bürgermeister Leif Kaiser: „In den letzten Monaten ging es hauptsächlich darum, mehr Fördermittel zu bekommen. Die Versuche scheiterten.“ Doch dann gab es doch noch eine Überraschung: Das Sozial- und das Innenministerium haben die Förderbeträge erhöht. Statt 1,7 Millionen Euro, gibt es jetzt 2,93 Millionen. „Das haben wir uns hart erkämpft“, sagt Jürgen Ahrens. „Wir haben an fast alle Ministerien Fördermittelanträge gestellt“, sagt Thomas Witt.

Von Stefanie Adomeit