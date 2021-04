Papendorf

Dicht an Rostock und gut erschlossen – die Gemeinde Papendorf ist gerade bei jungen Familien sehr beliebt. Deshalb werden demnächst auch zwei neue Baugebiete in Niendorf und eins direkt in Papendorf erschlossen.

„Wir haben in Niendorf Süd ein kleines Wohngebiet in Planung. Hier steht als Nächstes der Erschließungsvertrag an und dann kann es dieses Jahr schon losgehen“, sagt Bürgermeister Jürgen Ahrens. Auf der rund 21 000 Quadratmeter großen Fläche sollen 15 Grundstücke entstehen. Die Grundstücksfläche soll mindestens 650 Quadratmeter betragen. „Wir haben enormen Bedarf aus der eigenen Gemeinde, aber auch aus Rostock und dem Umland“, sagt der 58-Jährige.

Kleines, aber feines Baugebiet direkt in Papendorf

„Wir haben wenig Flächen, wo wir noch Gebiete erschließen können. Aber ein sehr attraktives Wohngebiet wird es am Rande des Dorfes geben“, sagt Vize-Bürgermeister Wolfgang Methling. Es wird gerade mal 11 000 Quadratmeter groß sein und geplant sind hier Ein- und Mehrfamilienhäuser. „Wir haben schon eine riesenlange Liste an Interessenten“, sagt Jürgen Ahrens. Der Quadratmeterpreis wird hier mehr als 330 Euro betragen.

Am Ortsausgang von Papendorf in Richtung Lebensmittelmarkt an der L132 könnte auf der linken Straßenseite ein neues Gewerbegebiet entstehen. Quelle: Ove Arscholl

Altersgerechtes Wohnen wünscht sich die Gemeinde südlich der Nobelstraße am Anfang von Groß Biestow. „Hier sind wir mit der Ostseesparkasse in Verhandlung“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde müsse die Erschließung sichern. Die Lage wäre zur Nähe des öffentlichen Nahverkehrs ideal, um flexibel und beweglich zu sein.

Gewerbegebiet soll Firmen anlocken

Wo früher hauptsächlich Getreide angebaut wurde, soll zukünftig zwischen dem Penny-Markt und dem Gelände der Agrargenossenschaft ein 7,3 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Im Sommer sollen die ersten Bagger rollen. Die Vorbereitung des Bebauungsplans „Sandkrug“ ist fast abgeschlossen. Da das Grundstück einem privaten Investor gehört, gilt die Absprache, dass Firmen, die sich ansiedeln wollen, ihren Sitz in der Gemeinde haben und Arbeitsplätze schaffen.

Ampelkreuzung und Radweg für Groß Stove

Die Verkehrsprobleme an der Kreuzung in Groß Stove sollen endlich behoben werden. „Das ist ein großes Problem. Der Berufsverkehr und der Schulbus kommen nicht auf die Straße“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Es gebe mittlerweile abenteuerliche Aktionen, um auf die Hauptstraße zu gelangen. Mit einer Ampelkreuzung soll sich die Verkehrslage zukünftig entspannen. Ein Kreisverkehr ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht möglich. Geplant ist das Vorhaben für Ende des Jahres.

Außerdem soll in Groß Stove ein neuer Geh- und Radweg für mehr Sicherheit für Kinder und Senioren sorgen. Noch in diesem Jahr soll der 370 Meter lange Weg vom Dorfzentrum kommend durch den Wald fertiggestellt werden. „Da es sich um einen Teil Waldgebiet handelt, sind einige Hürden, wie die genaue Berechnung des Waldausgleichs, zu überwinden“, erklärt Jürgen Ahrens. Der Baubeginn musste wegen der Bauarbeiten durch Nordwasser, die neue Wasserleitungen verlegt haben, verschoben werden. Ziel ist es jedoch, den Rad- und Gehweg noch in diesem Jahr fertigzustellen. Die Kosten belaufen sich auf 120 000 Euro.

Bodenschwellen und Gehweg für mehr Sicherheit

Im Zuge des Schulwegsicherungskonzepts wird in Niendorf der Gehweg erneuert bzw. neu gebaut. „Er ist zum Teil sehr marode oder es gibt erst gar keinen“, sagt Jürgen Ahrens. Im Frühjahr soll die Ausschreibung für das rund 350 Meter lange Stück erfolgen. Die Gemeinde plant mit Kosten in Höhe von etwa 60 000 Euro. Sanierung und Fertigstellung sind für dieses Jahr angedacht.

Weil sich viele Autofahrer auf der Schulstraße nicht an die Geschwindigkeit halten, werden auf dem circa 200 Meter langen Stück vier Bodenschwellen in Form einer Aufpflasterung installiert. „Hier gehen viele Kinder zur Schule und es ist kreuzgefährlich für sie, deshalb haben wir uns für diese Maßnahme entschieden“, sagt das Gemeindeoberhaupt. 9000 Euro sind für die Bodenschwellen eingeplant.

Löschwasserzisterne für Gragetopshof

Gragetopshof bekommt eine Löschwasserzisterne. „Das ist notwendig, weil der Löschteich nicht genügend Wasser hat und er zudem verschlammt ist“, sagt Jürgen Ahrens. Als in Sildemow ein Haus brannte, hatte die Feuerwehr mehr Schlamm als Wasser im Löschschlauch. „Das ist ärgerlich für beide und auch nicht gut für die Technik“, sagt der Gemeinde-Chef. Vorhandene Hydranten seien nicht ausreichend. Im kommenden Jahr sollen voraussichtlich auch eine in Sildemow und eine in Niendorf aufgestellt werden. Für die Zisterne in Gragetopshof sind 110 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Von Stefanie Adomeit