Papendorf: Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

Rostock

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag ist in Papendorf (Landkreis Rostock) eine junge Radfahrerin verletzt wordne. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück gegen 7.20 Uhr am Morgen.

Die 43-jährige Fahrerin des Pkw bremste, um an der Kreuzung Stoverkamp nach rechts abzubiegen. Ein zehn Jahre altes Mädchen, welches hinterherkam, fuhr auf das Auto auf und verletzte sich. Das Mädchen wurde zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Bearbeitung.

Von OZ