Die Papendorfer Kita Spatzenhaus heißt seit gestern offiziell „Warnowkinder“. Der neue Name wurde aus 117 Vorschlägen ausgewählt. Eltern, Kinder und Großeltern sowie Freunde haben die zahlreichen Ideen bei der Leiterin Susanne Schmock (53) eingereicht. „Wir sind überwältigt von der Beteiligung. In die engere Auswahl kamen unter anderem ‚Hummelnest‘, ‚Bienenstock‘ oder ‚Warnow-Kita‘“, sagt sie.

Eine Jury aus Eltern, Vereinsmitgliedern und Erziehern hat den neuen Namen Warnowkinder schließlich ausgewählt. „Der neue Name hat einen regionalen Bezug und bekräftigt die Verbundenheit mit dem Standort, an dem sich ja auch noch die Warnowschule befindet“, sagt Susanne Schmock. Gestern Nachmittag auf dem ersten Sommerfest seit langem wurde der neue Kita-Name allen Gästen offiziell verkündet.

Doch nicht nur der Name der Kita hat sich geändert. Seit einem Jahr ist der neue Träger der Einrichtung der Papendorfer Verein Wabe. Zuvor hatte ihn der Verein „Auf der Tenne“ betrieben. „Wir haben uns als neuer Verein viel vorgenommen“, sagt Susanne Schmock. Dazu gehört einerseits die stückweise Sanierung des Hauses. Neue Möbel wurden bereits gekauft. In jedem Betreuungsbereich – Krippe, Kindergarten, Hort – wurden Musterräume geschaffen, die als Vorbild für weitere Erneuerungen dienen sollen.

Außengelände wurde umgestaltet

Auch das Außengelände wurde umgestaltet und so haben die Kindergartenkinder jetzt unter anderem eine neue Matschanlage. Zu verdanken ist die Investition Sponsoren aus der Gemeinde. Sie haben insgesamt rund 6000 Euro für die Kinder gespendet. „In dem Verein Wabe e.V. sind Menschen, die hier regional ansässig sind und etwas aktiv für Jung und Alt tun wollen“, sagt Susanne Schmock.

Der Pädagogin ist wichtig, dass auf dem Papendorfer Campus die Generationen miteinander verbunden werden. „Dafür sind wir als Wabe-Verein angetreten“, sagt sie. Zukünftig soll auf dem Gelände auch noch eine Tagespflege für alte Menschen entstehen. Der Campus soll ein Mittelpunkt der Gemeindearbeit sein und alle Altersklassen miteinander verbinden.

In der Kindertagesstätte werden derzeit um die 300 Kinder im Alter von null bis zehn Jahren betreut. Für die neue Leitung ist wichtig, dass Kinder und Eltern mit entscheiden können. „Wir wollen offen für alle sein. Jeder kann bei uns so sein, wie er ist“, sagt Susanne Schmock. Der Standort der Kita liegt in der Natur – dicht zur Warnow, Wäldern und Feldern. Ziegen, Rinder und ein Bienenwagen stehen gleich um die Ecke. „Hier können wir den Kindern die Natur immer wieder erlebbar machen“, sagt die Pädagogin.

Außerdem konnte die Anzahl der Betreuungsplätze in der Krippe um sechs erhöht werden. So dass jetzt insgesamt 18 Kinder in einem Container im Außenbereich – liebevoll Villa genannt – betreut werden können. „Der Bürgermeister hat sich sehr dafür eingesetzt“, betont Susanne Schmock. Kinder seien nun mal das Wichtigste.

