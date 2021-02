Diedrichshagen

Sie seien abgestorben, leiden an Fußfäulnis und tierischen Schädlingen: Sieben Pappeln im Waldweg Diedrichshagen sorgen aktuell für neue Diskussionen um den Umgang der Stadt mit ihrem Grünwerk. Denn sowohl Anwohner als auch die Warnemünder Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ sehen keinen Anlass für die Fällungen. Und obwohl diese im Baumbericht mit dem Tod der Bäume und Fäulnis erklärt werden, macht die Stadt deutlich: Pappeln wolle man generell an Rostocks Straßen nicht mehr sehen.

Reinhart Dühring erinnert sich ganz genau. Er ist als kleiner Junge den heutigen Waldweg oft entlangspaziert. „Ende der 50ér Jahre wurden diese Pappeln hier gepflanzt. Die Stämme waren damals noch ganz dünn und hatten noch diese Plastikummantelung. Wir sind dort immer zu den Gärten am Waldessaum gelaufen“, sagt Dühring. Nun, knappe 60 Jahre später, geht Dühring diesen Weg noch immer regelmäßig. Doch einige der Bäume, die mittlerweile eine stattliche Höhe und Stammbreite erreicht haben, soll er künftig nicht mehr begegnen dürfen.

Tote Bäume? Fehlanzeige

Denn laut aktuellen Baumbericht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock seien zwei der Bäume bereits abgestorben, drei sollen unter Fäulnis und einer unter tierischen Schädlingen leiden. „Mir ist bisher nie aufgefallen, dass die Bäume hier krank oder gar Tod sind. Sie blühen jeden Sommer“, sagt Dühring.

Auch bei einer Begehung am Montag fällt den Anwesenden der Bürgerinitiative und interessierten Anwohnern außer den dicken roten Kreuzen an sieben der 37 Pappeln keine Besonderheit, kein Unterschied zu den vermeintlich gesunden Bäumen, auf. „Und man erkennt tote Bäume in der Regel. Ihnen fehlt Rinde und sie weisen eine gräuliche Färbung auf“, sagt Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“.

Fällung für die Verkehrssicherheit?

Nachfrage bei der Stadt: „Grund für die Fällungen sind inzwischen gehäufte Grünastabbrüche, die dazu führten, dass wir bereits 2019 ein Schreiben der Polizei erhielten mit der Aufforderung zur Herstellung der Verkehrssicherheit“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus. Für Annette Boog ist das unverständlich. „Es war ein stürmisches Wochenende. Sehen Sie hier irgendwelche Äste oder Gefahren für die Verkehrssicherheit? Ich nicht“, sagt sie.

Doch warum wurden die besagten Pappeln im Baumbericht 2020 als Tod bzw. mit Fäulnis befallen ausgewiesen? Detailliert geht der Senator darauf nicht ein. Er vermittelt, dass Pappeln schnellwachsende Weichhölzer seien, die zwar in der DDR-Zeit vermehrt gepflanzt wurden, um schnelle Erfolge zu erzielen, jedoch an Straßen generell eine Gefahr darstellen. „Sie werden nach Feststellung von Gefahrenlagen gefällt und durch langlebige Bäume und Sträucher ersetzt“, sagt Matthäus.

Umweltschützer: Fällungen letztes Mittel

Der Bereich soll künftig also gänzlich umgestaltet werden. Dabei ist die Rede von einem allmählichen Umbau, in Abstimmung mit dem benachbarten Eigentümer. „Ziel ist eine artenreiche Feldhecke mit integrierter Baumreihe“, sagt Matthäus. Die Pflanzungen werden demnach aus heimischen Gehölzen und Bäumen bestehen. Von den bestehenden Pappeln sollen nur noch einzelne übrig bleiben. „Aus diesem Grund hat sich die Landesgeschäftsstelle des BUND auch sehr für diese Maßnahme ausgesprochen. Die grünen Verbände und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt werden beteiligt.“

Das sei laut Boog auch eine Grundvoraussetzung. „Denn die jeweiligen Naturschutzverbände müssen die Möglichkeit erhalten, zu solchen Vorhaben Stellung zu beziehen.“ Die Juristin stellt den Vorgang aufgrund der Ungereimtheiten um Verkehrssicherheit und vermeintliche Fäulnis und tote Bäume in Frage. „Baumfällungen sind nach der Gesetzgebung das letzte Mittel. Es müssen zwingende Gründe vorliegen, ein öffentliches Interesse, bevor man zu einem solchen Schritt greift.“

Bäume tauchten in Baumfällliste nicht auf

Mittlerweile wundert sie das Vorgehen der Stadt schon gar nicht mehr. Immer wieder seien Absprachen nicht eingehalten worden. Zuletzt sorgten Fällungen von acht Bäumen in der Warnemünder Parkstraße für Verärgerung im Stadtteil und bei der Bürgerinitiative.

„Das waren Bäume, die nicht in der offiziellen Baumfälliste aufgeführt wurden. Es gab keine Kommunikation mit dem Ortsbeirat oder Naturschützern“, sagt Boog. Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus kündigte im Zuge der Kritik an, dass es ein Prüfung geben soll, warum die Fällungen in der Liste nicht aufgeführt wurden.

39 statt 15

Ob diese Prüfung bereits durchgeführt wurde? „Im Baumbereicht wurden bisher ausschließlich Fällungen aus Verkehrssicherheitsgründen bekannt gemacht. Die Fällungen in der Parkstraße dienten jedoch der Umsetzung einer Verkehrsbaumaßnahme“, sagt Matthäus. Derzeit prüfe das städtische Grünamt, ob künftig auch solche Fällungen in den Baumbericht aufgenommen werden sollen. Nichtsdestotrotz: Ein Mitglied der Bürgerinitiative hat wegen dieses Vorgangs Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Rostock erstattet.

Außerdem hat es laut Boog im letzten Jahr eine Begehung mit dem Grünamt gegeben. „Diese fand am 23. November statt und in der damals vorläufigen Liste befanden sich lediglich 15 Bäume, die in Warnmünde und Diedrichshagen gefällt werden sollten. In der nun veröffentlichten Variante sind es 39 und darunter befinden sich auch die besagten Pappeln.“ Wann diese fallen sollen? „Die Fällung eines ersten Abschnittes erfolgt in der kommenden Saison, also 2021/2022“, sagt Matthäus.

Von Moritz Naumann