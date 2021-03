Rostock

Eine Keule nach der anderen fliegt durch die Luft und landet im Sandbecken des Sportforums in Rostock. Hanna Wichmann (24) trainiert beinahe unermüdlich für ihr Ziel: die Paralympics 2021 in Tokio. Jedes zweite Wochenende kommt die Greifswalderin dafür nach Rostock, weil die Trainingsbedingungen hier besser sind. Der weitere Plan ist daher auch der Umzug nach Rostock.

„Der Sport treibt mich an, einen Neuanfang zu wagen“, sagt die 24-Jährige, die sich auf ein baldiges Leben in Rostock freut. Hanna leidet unter spastischer Tetraparese, muskulären Krämpfen, die alle vier Gliedmaße betreffen. Sie sitzt Zeit ihres Lebens im Rollstuhl und hat durch den Sport ihre Erfüllung gefunden. „Ich kann ohne den Sport nicht mehr. Ich muss immer etwas machen, damit ich ausgeglichen bin, sonst bin ich unerträglich“, erklärt Hanna mit einem Lächeln. Ohnehin lacht die ehrgeizige Blondine sehr gerne.

„Der Sport gibt mir ganz viel Lebensqualität“

Sie liebt den Sport, das merkt man ihr sofort an, und das Leben, das sie in weiten Teilen allein meistert. Momentan wohnt sie in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Greifswald. Ähnliche Bedingungen sucht sie für Rostock auch. „Der Sport gibt mir ganz viel Lebensqualität und Selbstständigkeit. Ich habe meinen eigenen Haushalt und mache mir alleine was zu essen.“

Die leidenschaftliche Keulenwerferin, die Einzige ihrer Sportart in ganz Deutschland, strahlt pure Lebensfreude aus. „Ich muss nicht laufen, um ein schönes Leben zu haben“, sagt die junge Sportlerin, die auf eine ganz normale Schule gegangen ist und eine Ausbildung zur Zertifizierten Mitarbeiterin im Onlineversandhandel absolviert hat. „Ich bin damit aufgewachsen, ich kenne es nicht anders und nehme es so hin.“

Die Keule muss so weit wie möglich fliegen

In Tokio dieses Jahr bei den Paralympics zu starten, ist Hannas großes Ziel. Ihre Bestleistung im Keulenwurf liegt bei 17,96 Metern. Für die Olympia-Qualifikation mit einer Wurfweite von 20 Metern übt sie hochkonzentriert und eifrig. Wie es mit dem Muskelkater nach einem langen Trainingswochenende aussieht? „Wenn du ein Ziel vor Augen hast, vergisst du den Schmerz.“

Hannas Technik: Sie schleudert die Keule mit ihrem rechten Arm nach hinten. Quelle: Martin Börner

Mit ihrem rechten Arm schleudert Hanna die Keule über die Schulter nach hinten, „das ist am effektivsten“. Technische Vorschriften gibt es nicht. Jeder Para-Sportler kann rein theoretisch werfen, wie es ihm am besten gelingt. „Es zählt nur, dass sie weit fliegt!“ Warum sich Hanna für den Keulenwurf entschieden hat? Weil es am besten für sie passte. Aber auch die ambitionierte Athletin hat mal schlechte Zeiten. „An manchen Tagen hab’ ich auch schon gedacht, ich schmeiß’ alles hin.“ Eine Hilfe sind ihr da die Worte ihrer Mutter Claudia: „Da musst du jetzt durch, die Zeiten werden auch wieder besser.“

Christian Schenk und Hanna Wichmann streben auf die Paralympics 2021 in Tokio hin. Quelle: Martin Börner

MV-Landestrainer der Para-Leichtathleten und ehemaliger Olympionik im Zehnkampf, Christian Schenk, fungiert für Hanna als mentale Stütze. Mit seinem ansteckenden Optimismus, jahrzehntelanger Erfahrung als Spitzensportler und als sportlicher Motivator coacht er die jungen Sportler mit Handicap auf ihrem Weg nach Tokio. „Ich unterrichte auch Sport an der Scheel-Schule in Rostock und dem Landeszentrum Hören in Güstrow.“ Immer mit dem Blick auf neue Talente.

Wenn Hanna vor Wettkämpfen aufgeregt ist, versucht sie sich völlig auf den Sport zu fokussieren. „Dann höre ich vorher Musik, das ist das beste Mittel für mich, um runterzukommen.“ Auch ihre Mutter darf sie dann nicht mehr ansprechen. Außerdem hat die Sportlerin noch einen Trick gegen aufkeimende Anspannung. „Mir hilft es, jeden Wettkampf als Training zu sehen.“ Für Hanna ist der Sport ihre Lebensaufgabe geworden. „Was ich jetzt mache, füllt mich komplett aus. Ich möchte hier gar nicht mehr weg.“

