Rostock

Rund 33 000 Pendler kommen täglich nach Rostock – davon 21 000 aus dem Landkreis, der Rest aus anderen Regionen. Der Großteil reist mit dem Auto an. Damit diese die Parkplatznot in Rostock – 77 799 private Pkw waren am 1. Januar in der Hansestadt zugelassen – nicht zusätzlich verstärken, gibt es an den Stadträndern zahlreiche Abstellmöglichkeiten. Im Stadtgebiet von Rostock befinden sich als Park & Ride ausgewiesene Parkflächen mit einer Stellplatzkapazität für mehr als 3000 Pkw.

Das weiß Sabine Ratzinger zu schätzen. „Ich finde es toll, dass es ein solches Angebot gibt. Das macht die Anreise viel leichter“, sagt die Autofahrerin, die auf dem Park-and-ride-Parkplatz Südblick geparkt hat. Der Parkplatz liegt direkt am Ortseingang, bietet Platz für 160 Fahrzeuge und kann schnell über die A 20 oder L 132 erreicht werden. Regelmäßig unternimmt die Frau aus Niendorf (Landkreis Rostock) einen Ausflug in die City. „Wenn ich zum Arzt muss, für einen Einkaufsbummel oder wenn ich in die Stadtbibliothek möchte“, zählt die 72-Jährige auf.

Parken in der Stadt zu stressig

Mit dem Auto direkt in die Innenstadt fahren – das kommt für die Seniorin nicht infrage. „Mein Mann würde immer noch eine kleine Lücken finden und sich da reinzwängen – für mich ist das nichts. Das ist zu stressig“, sagt sie im Hinblick auf die Parkplatznot in der Hansestadt. Ratzinger nimmt lieber die Straßenbahn in die City. „Die Haltestelle ist ja gleich hier – 50 Meter entfernt“, sagt sie. „Die Anbindung ist gut, hier kommt man schnell weg. Ich habe mir den Fahrplan abfotografiert und kann meine Ankunft dann immer gut planen.“ Die Kosten für das Ticket, so Ratzinger, spare sie dafür beim Parken. „Der Parkplatz hier ist ja kostenlos – im Gegensatz zu den Preisen in der Stadt.“

Bis zu drei Euro die Stunde

Die Rostocker Innenstadt rangiert auf Platz zwei der teuersten Parkflächen der Hansestadt: In der Langen Straße, der Stein- und der Wasserstraße, den Wallanlagen und der Wallstraße verlangt die Stadt zwei Euro pro Stunde. Teurer wird es in der Hauptsaison nur in Warnemünde. Dort zahlen Autofahrer drei Euro pro Stunde für die öffentlichen Stellflächen. In der Zone B – dazu zählen weitere Bereiche der Innenstadt und die Kröpeliner-Tor-Vorstadt – kostet eine Stunde 1,50 Euro, in der Südstadt und im Hansaviertel sind es ein Euro. Die Unterschiede bei der Parkgebühr hängen mit dem Angebot und der Nachfrage. „Je höher die Nachfrage ist, um so dringender kann das Bedürfnis sein, durch ein Instrument wie Parkgebühren auf den Parksuchverkehr einzuwirken, so dass negative Auswirkungen des Parksuchverkehrs auf Anwohnende und Umwelt minimiert werden können“, heißt es aus dem Amt für Mobilität.

Neues Konzept in Arbeit

„Dann gebe ich doch lieber Geld für ein Straßenbahnticket aus“, sagt Ratzinger. Zu diesem Schritt sollen zukünftig mehr Pendler bewegt werden. Die Stadt erarbeitet derzeit ein neues Park-and-ride-Konzept. Es soll Pendler animieren, ihre Autos in Randlage abzustellen. „Das Automobil ist seit vielen Jahrzehnten und auf verschiedensten Ebenen tief in der deutschen Gesellschaft verwurzelt, daher werden es viele kleine und große Schritte sein, neues Denken in neues Verhalten umzusetzen“, so das Amt für Mobilität.

Neues Konzept in Arbeit Die Hansestadt arbeitet derzeit an einem neuen „Park&Ride“-Konzept. Dieses soll verschiedene Möglichkeiten bieten, angebotsorientiert auf das Verhalten der Menschen einzuwirken. Das reicht von ÖPNV-Angebotsentwicklung und ÖPNV-Tarifgestaltung über gezielte Erweiterung von Stellplatzangeboten und Ladestationen für E-Fahrzeuge bis hin zu Ausschilderung, Verkehrslenkung, Öffentlichkeitsarbeit und Konzepten für Großveranstaltungen. Es umfasst auch Maßnahmen im Parkraum- und Straßenraummanagement. Unter anderem sollen sechs bestehende Parkplätze als „Park&Ride“ ausgewiesen werden. Außerdem könnten vier neue Flächen entstehen – dem Vorschlag zufolge am Dierkower Damm, in Kassebohm, in Reutershagen und in Schutow. Die Kapazität soll den Planungen zufolge von rund 3000 auf 5000 Parkplätze erhöht werden. Der Konzeptentwurf wird demnächst in den Ortsbeiräten und den Ausschüssen der Bürgerschaft vorgestellt und beraten. „Es wäre wünschenswert, noch in diesem Jahr eine Entscheidung der Bürgerschaft dazu herbeizuführen“, heißt es aus dem Amt für Mobilität.

Darüber freut sich Silvana Engel. Die Rostockerin ist am Donnerstag mit Mühe in die letzte freie Lücke auf dem Parkplatz in der Erich-Schlesinger-Straße eingeparkt. „Ich bringe oft Besuch zum Bahnhof oder hole Bekannte ab – da stelle ich mich gern hier hin. Am Bahnhof direkt ist mir das zu teuer“, sagt sie. „Für den kleinen Geldbeutel ist das Angebot ideal. Leider findet man nicht immer einen Platz.“

Auslastung unterschiedlich

Das bestätigt auch eine Erhebung aus dem Jahr 2018. An drei Tagen wurde die Auslastung der Stellflächen gemessen. In der Erich-Schlesinger-Straße lag diese bei 103 Prozent – 257 Fahrzeuge nutzen die Fläche, auf der nur 250 offizielle Parkplätze vorhanden sind. Ebenfalls gut ausgelastet war der Bereich Dierkower Kreuz (98 Prozent der 110 Parkplätze belegt) und Warnemünder Werft (86 Prozent der 32 Parkplätze belegt). Wenig los war hingegen am S-Bahn-Haltepunkt Lütten Klein und in Brinckmannsdorf (jeweils 2 Prozent) sowie am Groß Schwaßer Weg (8 Prozent der 720 Plätze belegt).

Lina Freitag parkt ihr Auto auf einer der 160 Stellflächen am Südblick. „Ich habe hier in der Nähe einen Nebenjob“, sagt die Studentin. „In dem Wohngebiet finde ich keinen Parkplatz, der Platz hier ist eine gute Alternative.“

Von Katharina Ahlers