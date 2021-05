Rostock

In den Abendstunden einen Stellplatz für sein Auto zu finden, ist nicht nur in der Rostocker Innenstadt, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt oder in Warnemünde ein Problem. Auch in Lichtenhagen steigt der Parkdruck stetig. Die Folge: Zugestellte Einfahrten, zerfahrene Grünflächen und missachtete Verbotsschilder. „Die Situation hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft“, äußerte sich Lichtenhagens Ortsbeiratschef Ralf Mucha (SPD) bereits gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Besonders schlimm sei es in der Husumer Straße, wo aufgrund fehlender Fahrbahnmarkierungen immer wieder größere Lücken zwischen den abgestellten Fahrzeugen entstehen, was wiederum dazu führe, dass Parkflächen verloren gehen. Lediglich die privaten Stellplätze auf der von den Wohnhäusern abgewandten Seite seien optisch hervorgehoben. Doch genau das soll sich nun ändern.

Zwischenzeitliche Sperrung der Parkflächen

„Durch Hinweise von Bürgern zur Parksituation sowie über Anfragen aus dem Ortsbeirat Lichtenhagen ist durch unser Amt die Markierung der Stellflächen in der Husumer Straße beauftragt worden“, berichtet Katrin Görwitz vom Tiefbauamt der Hansestadt. Die Arbeiten in Höhe der Häuser Husumer Straße 1–3 werden am Freitag erfolgen. Anwohner sind angehalten, die entsprechend gekennzeichneten Flächen zwischen 7 und 17 Uhr nicht zu nutzen. Weitere Einschränkungen soll es nicht geben. „Gleichzeitig wird in Abstimmung mit der Stadtentsorgung Rostock auch die Reinigung der Parkflächen durchgeführt“, so Görwitz weiter.

Weitere Arbeiten stadtweit angedacht

Doch nicht nur in Lichtenhagen soll etwas passieren, wie das Tiefbauamt jetzt schon verrät. Beabsichtig ist, in den nächsten Jahren alle öffentlich gewidmeten Parkflächen mit einer neuen Markierung zu versehen. „Da dies aber alle Stadtteile gleichermaßen betrifft und die finanziellen und personellen Kapazitäten zu berücksichtigen sind, werden die Markierungsaufträge gleichmäßig auf das gesamte Stadtgebiet verteilt“, erklärt Görwitz. Eine genaue Terminierung für weitere Markierungsarbeiten im Stadtteil Lichtenhagen sei daher derzeitig nicht möglich.

Von Susanne Gidzinski