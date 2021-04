Die Rostocker Stadtverwaltung möchte auf dem Parkplatz Strand Mitte an der Warnemünder Jugendherberge ein Parkhaus errichten. Nachdem der Ortsbeirat den Plänen im März zugestimmt hatte, steht das Thema nun erneut auf der Tagesordnung. Der Grund: Anwohner haben Zweifel geäußert.

Parkhaus an der Jugendherberge in Warnemünde: Das ist geplant

