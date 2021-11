Parkplatz-Mangel in Warnemünde: Wann es endlich Abhilfe geben soll

Warnemünde

Die Rohrmannsche Koppel ist aktuell noch ein unbefestigter Parkplatz zwischen Warnemünde und Diedrichshagen. Rostocks kommunale Wohnungsgesellschaft Wiro plant, das Areal zu einem Wohnmobilhafen zu entwickeln, und wollte das Vorhaben eigentlich bis 2023 realisieren. Doch nun wird deutlich: Obwohl die Wiro das Areal bereits 2017 gekauft hat, ist sie noch nicht Besitzer der Fläche. Denn: Weitere Planungsschritte hängen entscheidend davon ab, wann ein Ausgleich für die dadurch wegfallenden Parkplätze geschaffen wird.

Seit Jahren wird über die auf der Mittelmole parkenden Wohnmobile diskutiert. Aus Mangel an Alternativen übernachten diese beinahe direkt an der Hafenkante, obwohl dies eigentlich verboten ist. Es fehlt hier nämlich an Ver- und Entsorgungsleitungen, weshalb man auch keine extra Aufschläge für diese Parkflächen verlangt.

Rohrmannsche Koppel: Wann kommt der Wohnmobilhafen?

Eine Alternative, die nicht nur einen Parkraum für Wohnmobile bieten, sondern auch den Verkehr in Warnemündes Zentrum verringern soll, wird in der Rohrmannschen Koppel gesehen. Hier soll ein Wohnmobilhafen entstehen. Die Bürgerschaft hat im November die Abwägungsvorschläge für den Bebauungsplan beschlossen. „Im Frühjahr 2022 hoffen wir, dass wir einen rechtsgültigen Bebauungsplan haben“, sagt Carsten Klehn, Pressesprecher der Wiro.

Der Wohnmobilhafen soll nach ersten Planungen 75 Stellplätze für Wohnmobile, ein Servicegebäude und einen Kiosk bieten. Von den aktuell etwa 450 Parkplätzen für Pkw wird es dann auf der Fläche nur noch 225 geben – und das ist aktuell das Problem. Denn laut Wiro sei man erst vollwertiger Besitzer der Rohrmannschen Koppel, wenn ein entsprechender Ersatz für die dann fehlenden Stellplätze geschaffen wurde.

Parkpalette Parkstraße: Keine andere Alternative

„Vorher können wir nicht beginnen, die Fläche zu entwickeln“, sagt Klehn. Die Stadt argumentiert mit einem straßenrechtlich erforderlichen Einziehungsverfahren. Demnach kann das Eigentum am Parkplatz erst übertragen werden, wenn die öffentliche Widmung das private Recht nicht mehr überlagert.

Der ursprüngliche Plan, 2023 hier den Wohnmobilhafen zu eröffnen, hängt also entscheidend davon ab, wann die Parkpalette auf dem Parkplatz Strand-Mitte bei der Jugendherberge gebaut wird. Hier sind nämlich 290 Parkplätze allein als Ausgleich für die Rohrmannsche Koppel geplant. Eine andere Alternative gebe es laut Stadt nicht, da es keine weiteren verfügbaren Flächen als Entlastungsmöglichkeit des ruhenden Verkehrs gibt.

Einwendungen von Bürgern

Zurzeit befinde sich die B-Plan-Fläche des Sport- und Freizeitzentrums Warnemünde, auf der der Parkplatz entstehen soll, im planungsrechtlichen Verfahren. „Die Bürgerschaft hatte im April den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan den Zielen der Stadtentwicklung anzupassen, insbesondere die Funktion als Park-and-ride-Parkplatzes zu erhöhen“, heißt es von Seiten der Stadt.

Wann der B-Plan an der Parkstraße geändert wird, ist aktuell noch genauso unklar, wie ein Wohnmobilhafen auf der Rohrmannschen Koppel. Denn selbst wenn der B-Plan beschlossen ist, kann mit dem Bau einer Parkpalette noch nicht direkt losgelegt werden. Denn nach Beschluss über die Auslegung sind noch Einwendungen – etwa von Bürgerinnen und Bürgern – möglich. Und zuletzt machten etwa die Anwohner des nahen Dünenquartiers deutlich, dass sie mit den aktuellen Plänen nicht einverstanden sind.

Parkpalette bis 2022?

Zudem kann ein Bauantrag auch erst gestellt werden, wenn der B-Plan beschlossen ist. Dennoch: Die Stadt geht davon aus, dass die Wiro Ende 2022 Besitzer der Fläche wird und dass die Parkpalette bis dahin steht. Dann können laut Klehn auch die Planungen für die Rohrmannsche Koppel erst konkret werden.

Von Moritz Naumann