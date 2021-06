Rostock

Ein eigenes Auto zu besitzen – das sei nicht mehr angesagt. Die Zukunft gehöre Carsharing, Nahverkehr, Fahrrädern. So propagiert es auch Rostocks grüner Verkehrssenator Holger Matthäus seit Jahren. Die Realität aber sieht anders aus: Da nimmt die Zahl der Fahrzeuge, die in der Hansestadt zugelassen sind, nämlich seit Jahren zu. Allein 2020 haben sich fast 1000 zusätzliche Rostocker ein privates, eigenes Auto zugelegt.

Genau das sorgt in immer mehr Stadtteilen für Frust: Es gibt zwar immer mehr Autos in Rostock, Stellflächen hingegen werden immer knapper. Die CDU will das nun ändern: Die Hansestadt soll Tausende neue Parkplätze bauen – in Tiefgaragen, auf Parkdecks und Parkhäusern. „Nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder“, so CDU-Chef Daniel Peters.

Hier gibt es in Rostock die meisten Autos

Rein rechnerisch hat in der Hansestadt jeder dritte Bürger ein eigenes Auto – 77 799 „private Pkw“ waren am 1. Januar in Rostock zugelassen. Der Stadtteil mit den meisten Autos ist übrigens die Stadtmitte – mit 7698 Autos. In Reutershagen sind 7267 Pkw gemeldet, selbst in der als „grün“ und alternativ bekannten KTV sind es mehr als 6100.

In Lichtenhagen, Evershagen, Lütten Klein, der Südstadt und Toitenwinkel sind jeweils mehr als 5000 Privatfahrzeuge zugelassen. Tendenz steigend – außer in Dierkow-Ost und der Gartenstadt. Dort sank die Zahl der Autos innerhalb eines Jahres, zusammen immerhin um ganze zwölf Fahrzeuge.

Parkplätze fallen weg, einen Ersatz gibt es nicht

Der Trend ist nicht neu – und jedem Entscheider im Rathaus bekannt: Schon seit zehn Jahren steigen die Zulassungszahlen. Allen Alternativangeboten zum Trotz. Die Verkehrsplaner aber würden das ignorieren, kritisiert die CDU: „Seit Jahren verschärft sich das Parkplatzproblem in Rostock, da immer mehr Stellflächen im öffentlichen Raum weggenommen wurden – zum Beispiel für Baumschutzmaßnahmen“, heißt es in dem Antrag der Christdemokraten. Allein an der Ulmenstraße würden nach dem Umbau 200 Stellplätze wegfallen. Ersatz: Fehlanzeige.

CDU-Parteichef Peters kritisiert das Rathaus deshalb scharf: „Es ist beschämend, dass Autofahrer offenbar ganz bewusst durch bestimmte Ämter der Verwaltung gegängelt werden. Wir wollen alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen ernst nehmen. Wir brauchen Parkplätze für Auto- und Radfahrer.” Dem grünen Verkehrssenator wirft er vor, allein Radler im Blick zu haben. „Aber viele Menschen sind nun mal auf das Auto angewiesen. Das darf nicht einfach ignoriert werden.” Und weiter: „Insbesondere in der Innenstadt, KTV, Südstadt, Hansaviertel, Reutershagen und Warnemünde hat sich die Parksituation extrem zugespitzt. Wer im Schichtdienst arbeitet, findet oft gar keinen Parkplatz mehr.“ Und für Fahrräder sei die Situation wenig besser.

Parken beim Händler um die Ecke

Schon 2018 hatte die Bürgerschaft die Verwaltung beauftragt, mit den großen Händlern in Rostock zu reden – den Supermärkten. Nach Ladenschluss sowie an Sonn- und Feiertagen sollen sie – ebenso wie auch Behörden – ihre Parkplätze den Anwohnern überlassen. Das Rathaus kam aber nicht allzu weit. Nach der Prüfung wurde das Ganze ergebnislos begraben.

Peters will den Plan nun erneut prüfen lassen: „Jetzt sind gut durchdachte Ideen angesagt, die nicht wieder im Sande verlaufen dürfen. Eine weitere Parkplatzverknappung kann und darf es nicht geben. Wir erwarten von der Stadtverwaltung konkrete Initiativen und Alternativen, sich für zusätzliche öffentliche Parkräume einzusetzen, statt weiterhin Parkplätze zu vernichten.“

Neue Garagen in den Wohngebieten?

In mehreren Ortsbeiräten sei bereits über „Quartiersgaragen“ gesprochen worden: „Die entstehen am Rande des Stadtteils – oder an einem zentralen Ort. Dort können die Menschen sicher ihr Auto und ihr Rad abstellen“, so Peters. Für die KTV und auch die Südstadt seien das Optionen. „Warum nicht ein Parkdeck auf dem Ulmenmarkt? Oder auf den Parkplätzen an der Neptun-Schwimmhalle? Auch auf dem Platz der Freiheit kann ich mir eine solche Palette gut vorstellen. Wir müssen die vorhandenen Flächen effizienter nutzen.“

Auch Parkhäuser unter der Erde müssten geprüft werden. Viele Parkhäuser oder Tiefgaragen würden zudem nachts leer stehen und seien auch tagsüber nur zum Teil ausgelastet. „Dafür müssen uns kluge Lösungen einfallen“, so Peters.

Sind mehr Knöllchen die Lösung?

Rostocks grüner Verkehrssenator Holger Matthäus bleibt bei seiner Grundsatzposition: „Die Lösung von Verkehrsproblemen in einer verdichteten Stadt wie Rostock sind nicht mehr Straßen und mehr Parkhäuser, sondern mehr ÖPNV, mehr Fußwege und Radwege.“ Aber auch die Probleme vieler Anwohner seien dem Senatsbereich bekannt. „Wir haben auch das Gespräch mit den Eigentümern privater Parkplätze gesucht, uns aber mehrheitlich eine Abfuhr eingeholt“, sagt Matthäus. Zuletzt habe beispielsweise das Südstadt-Center abgesagt.

Selbst mit neuen Parkhäusern könnte der Senator aber leben: „Überall, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, bauen Investoren – auch die stadteigene Parkhaus-Gesellschaft. Aber damit sich die Parkhäuser rechnen, müssen wir auch so mutig sein, kostenlose Stellplätze im Freien zu reduzieren und Falschparken konsequenter zu ahnden.“

Von Andreas Meyer